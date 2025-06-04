Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой» с Ольгой Куриленко

Кинокомпания «Парадиз» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Другой». Хоррор с Ольгой Куриленко («Обливион») выйдет в кинотеатрах России уже 10 июля.

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Видео доступно во VK-группе Кинокомпания Парадиз. Права на видео принадлежат «Парадиз».

События ленту разворачиваются вокруг девушки по имени Элис. После смерти матери девушка возвращается в дом детства, где скрытые камеры фиксируют каждый её шаг. Неизвестный, стоящий за ними, ведет её к раскрытию мрачной тайны, таящейся в прошлом.

Вместе с Ольгой Куриленко в ленте также сыграли французские актёры Филип Шурер и Жан Шац. Режиссёром проекта выступил Давид Моро, постановщик «Глаза» и «Они».