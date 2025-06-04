Вышел русский трейлер хоррора «Городские легенды. Парк кошмаров»

Опубликован русский трейлер американского хоррора Oak ("Дуб"), который в российском прокате получил название "Городские легенды. Парк кошмаров" (18+).

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Синопсис: компания студентов пробирается ночью в место, где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Легенда, понятное дело, оказывается сущей правдой.

Режиссёр - Кевин Льюис. В ролях: Джои Лорен Эдамс, Арманд Ассанте, Каллум Винсон, Кэтрин Даддарио и Хадсон Темз.

Премьера - 17 июля.