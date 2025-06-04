Начался прокат семейной комедии «Поле чудес»

5 июня стартует прокат семейной комедии «Поле чудес» Анны Сичинской. Главные герои летней ленты — дети.

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По сюжету в дачный поселок на лето приезжает новенькая Катя (Ева Данилко) со своей мамой блогером (Елена Лядова). Девочка быстро становится третьей лишней, разрушительницей дружбы между Дашей (Полина Айнутдинова) и Соней (Екатерина Червова). И компания местных ребят не настолько ей доверяет, чтобы показать свой штаб в кукурузном поле. Тем более что выясняется: папа новенькой (Денис Шведов) собирается выкупить местное поле, чтобы пустить его под застройку. Ребята тут же начинают искать способы, чтобы защитить поселок от шума и суеты, а свой штаб от разрушения.

Создатели позиционируют ленту как «девчачья версия «Тимура и его команды». Картина собрала ярчайших актеров-детей, включая: Марка-Малика Мурашкина, Алису Руденко и других. Фильм словно отправляет зрителей во времена школьных каникул, когда солнце светило ярче, кабачки были вкуснее, а все проблемы решались легче.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Сичинская, режиссер: