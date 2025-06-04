Когда выйдет третий сезон «Позолоченного века»

Компания HBO опубликовала трейлер третьего сезона сериала «Позолоченный век». Продолжение исторической драмы начнёт выходить 22 июня на стриминговом сервисе HBO Max. Всего в сезоне будет восемь серий.

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Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет шоу переносит зрителей в 1882 год. Молодая девушка Мэриэн Брук потеряла отца-генерала и после этого переезжает в Нью-Йорк к своим тётушкам. Теперь ей предстоит научиться жить в высшем обществе и при этом остаться самой собой.

Шоураннером «Позолоченного века» выступает Джулиан Феллоуз — автор культового сериала «Аббатство Даунтон». Главные роли исполнили Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Морган Спектор («Подпольная империя») и Таисса Фармига («Наркокурьер»).