Что известно о премьере спин-оффа сериала «Тайны следствия»

У сериала "Тайны следствия" - 24 сезона. Сейчас снимается 25-й, который планируется к выходу осенью. А премьера первого спин-оффа (ответвления) культового сериала "Тайны следствия" - "У самого моря" - состоится на ТВ уже в начале следующей недели. Это история о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы…

© Российская Газета

Подруга и коллега Марии Швецовой (Анна Ковальчук) Людмила Колонкова (Ольга Павловец) получает долгожданный отпуск и приезжает вместе с шестилетним сыном Ванечкой (Костя Каримов) в Сочи. Отдых омрачает одно обстоятельство: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки Андреем (Петр Рыков). Позже, уличив Андрея в измене, она так и не сказала ему, что беременна. От грустных воспоминаний Колонкову отвлекает ее новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска (Максим Стоянов), который выручает ее во всех сложных ситуациях. Когда Ванечка сбегает от Людмилы в парке, именно Дмитрий помогает его отыскать. Мальчику показалось, что за ним кто-то следит. Колонкова считает, что сын фантазирует, пока однажды Ванечка не исчезает без следа. Героиня обращается в местное отделение полиции. Прежде всего оперативники начинают разыскивать Андрея. Но мог ли он похитить собственного сына? Постоянную поддержку Людмиле оказывают и ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга - Кораблев (Игорь Николаев) и Курочкин (Александр Новиков).

Режиссер Максим Демченко рассказывает о сериале: "Это проект, который позволяет рассказать чуть подробнее об одном из персонажей "Тайн следствия" Людмиле Колонковой, о ее личной жизни, об истории отца ее сына Ванечки и о событиях, которые с ней происходят в отпуске и в некоторой степени ворошат ее прошлое. То есть тут есть и мелодраматическая линия, и, конечно, детектив. Оля Павловец - моя любимая актриса! Мы с ней огромное количество проектов отработали вместе. Она умудряется быть теплой, коммуникабельной и бесконечно талантливой. Из героев "Тайн следствия" мы вновь увидим Курочкина и Кораблева, которые помогают Людмиле с поездкой в Сочи, а также познакомимся с большим количеством новых персонажей в исполнении очень интересных, известных, замечательных артистов, таких как Петр Рыков, Алексей Фатеев, Максим Стоянов".

Когда и где смотрим? Сериал - "У самого моря" на телеканале "Россия", 9 и 10 июня в 21:30.

Смотрите также

Сериал "Папа Миа", на телеканале СТС, 9 июня в 18:00

Сериал "Папа Миа" рассказывает о том, как автор одного хита 2000-х Николай Ларионов (Павел Майков) мечтает вернуть былую славу и не подозревает, что, кроме музыки, в его жизни есть еще одна гордость - 14-летняя дочь Коша (Таисья Калинина). Все меняется, когда экс-супруга Жанна (Елена Николаева) летит в Италию и просит присмотреть за подростком. Коша не рада появлению отца-разгильдяя и хочет избавиться от него, а Николай ищет путь, чтобы триумфально вернуться в шоу-бизнес. Поможет им в этом общее дело - онлайн-агентство знакомств.