Пять лучших ролей Анджелины Джоли

На протяжении десятилетий она покоряет зрителей не только своей внешностью, но и актерской игрой. Джоли умеет перевоплощаться, делая каждый образ по-настоящему живым. В этой подборке "РГ" собрала фильмы, которые оставили след в истории кино и в сердцах поклонников.

© Российская Газета

Фильм переносит зрителя в Америку 1960-х, где 18-летняя Сюзанна Кейсен, которую сыграла Вайнона Райдер, оказывается в психиатрической клинике. Там она сближается с Лизой Роуз - харизматичной и опасной пациенткой в исполнении Анджелины Джоли. Их дружба становится настолько сильной, что девушки решаются на побег.

Картина основана на автобиографии Кейсен, но сама писательница позже раскритиковала фильм за излишнюю мелодраматичность. Несмотря на противоречивые отзывы, игра Джоли получила признание и принесла ей "Оскар" за лучшую роль второго плана. Ее Лиза - это смесь притягательного обаяния и разрушительной внутренней боли.

История разворачивется в конце XIX века на Кубе. Богатый торговец кофе Луис Варгас находит себе невесту из Америке по переписке. Когда она приезжает, мужчина потрясен красотой и обаянием Джулии. Посмотреть этот фильм стоит хотя бы ради искр, которые сыпятся между героями Анджелины Джоли и Антонио Бандероса.

Постепенно безумно влюбленный Луис понимает, что жена лгала о прошлом. А вскоре красавица исчезает вместе с его состоянием. Ослепленный страстью, предательством и яростью, он решает во что бы то ни стало найти ее. Так начинается опасная игра любви, лжи и одержимости.

Именно этот фильм закрепил за Анджелиной Джоли статус голливудской звезды первой величины. Картина собрала более $274 миллионов в мировом прокате и множество восторженных отзывов от зрителей. Фильм стал культовым экшн-хитом начала 2000-х, где подчеркивалась физическая сила и стойкий характер женщины.

Режиссер Саймон Уэст адаптировал сюжет по мотивам популярной серии игр. За свою роль Джоли получила номинацию на Saturn Awards и ряд других премий. По сюжету Лара отправляется на поиски древнего артефакта, способного управлять временем, сражаясь с могущественным врагом - членом Иллюминатов Манфредом Пауэллом.

Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой с уютным домом в пригороде и стабильной жизнью. На деле их брак трещит по швам, и они посещают психолога. К тому же каждый скрывает от другого свою необычную профессию. Ведь оба супруга - шпионы, работающие на конкурирующие организации.

Правда всплывает, когда им поступает заказ на одну и ту же цель. Именно на съемках этой картины начали развиваться отношения Джоли и Бреда Питта. Может, именно поэтому драматическая лента с элементами комедии о неумных супругах вышла такой трогательный?

Что может быть страшнее для матери, чем потеря ребенка? Только в фильме - ситуация, в которой на этом горе пытаются нажиться. Анджелина Джоли сыграла Кристин Коллинз - женщину, чьего сына похищают, а полиция подсовывает ей чужого. Но как далеко они смогут зайти, покрывая свою некомпетентность?

Фильм основан на реальных событиях и показывает, как отчаяние и страх превращаются в борьбу за правду. Джоли тонко передала внутреннюю боль героини, ее сомнения, гнев и надежду. Эта роль стала одной из самых сильных драматических работ в ее карьере.