Стартовали съемки фэнтези «Артефакты» с Подкаминской

Съемки фантастического фильма "Артефакты" с участием Елены Подкаминской и Марии Шукшиной начались в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба кинокомпании "Андреевская, 5".

"В Санкт-Петербурге начались съемки фильма "Артефакты" - волшебной истории о девочке Соне, которая оказывается в центре глобальных событий, от которых зависит судьба всего мира. Роли в фильме исполнят Амалия Мотовилова, Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Антон Филипенко, Мария Шукшина и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером, продюсером и автором сценария выступил Александр Прост. Обращаясь к жанру фэнтези, он исследует тему взаимоотношений родителей и детей, любви и доверия в семье и показывает, что настоящее волшебство способен сотворить каждый. Как рассказал Прост, около 10 лет назад он приступил к написанию романа.

"Все 10 лет я то прерывал работу над книгой, то возвращался к ней, никогда не оставляя полностью. <…> 1,5 года назад я понял, что центральную линию (задуманную, но недописанную) можно относительно безболезненно оформить в полный метр. Так начался уникальный случай экранизации не просто неопубликованной, но даже ненаписанной книги", - приводит его слова пресс-служба.

По сюжету картины, древние волшебники погибли в схватке за волшебные артефакты. В наше время их находит девочка Соня. Она становится кудесницей, но чудеса имеют цену. На запах волшебства приходит древний волшебник, который веками охотится за артефактами.

По словам Шукшиной, у фильма не только оригинальный сюжет, но и "очень важная тема - борьба со злом". "С одной стороны, он напоминает сказку, с другой, наши дни, как в фильме "Сказка о потерянном времени", - цитирует ее пресс-служба.

Российская премьера фильма планируется в 2026 году.