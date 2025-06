В России покажут несколько премьер с Каннского кинофестиваля

Компания U Films выпустит в российский прокат три картины, впечатлившие зрителей и критиков на прошедшем кинофестивале в Каннах.

Фильм "Воскрешение" (Resurrection) режиссёра Би Ганя ("Кайлийская меланхолия") - масштабное полотно, показанное в основном конкурсе и удостоенное специального приза жюри, расскажет о постапокалиптическом мире, где человечество утратило способность мечтать. Лишь одно монстрообразное существо всё ещё находится под властью мира грёз. Женщина, обладающая редкой способностью распознавать в иллюзиях правду, решает войти в сны монстра…

Роли в ленте исполнили Шу Ци, Джексон И, Марк Чао, Хуан Цзю Э и другие.

"Дело 137" (Case 137) Доминика Молля ("Гарри - друг, который желает вам добра") из основного конкурса фестиваля - триллер о внутреннем расследовании преступления, совершенном полицейскими во время известных забастовок "жёлтых жилетов" в Париже.

В ролях: Леа Дрюкер, Тео Наварро Мусси, Станислас Мерхар и Джонатан Тернбулл.

"На посошок" (The Last One for the Road) Франческо Соссая ("Другие каннибалы") из программы "Особый взгляд" - роуд-муви, в котором двое венецианцев показывают застенчивому студенту, как надо развлекаться, чтобы было о чём вспомнить.

В картине задействованы Филиппо Скотти, Пьерпаоло Каповилла и Андреа Пеннакки.

Даты российских премьер будут объявлены позже.