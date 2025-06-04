Студия показала трейлер сериала «Что-то положительное»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер сериала «Что-то положительное». Подростковая комедия начнёт выходить на платформе 16 июня.

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Видео доступно во VK-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

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Главная героиня шоу — школьница старших классов Настя. Однажды она делает тест на беременность, и он оказывается положительным. Девушка уверена, что ребёнок разрушит её жизнь, но окружающие, наоборот, начинают о ней заботиться. Когда героиня понимает, что результаты тестов на самом деле ложные, она не признаётся близким об этом.

Комедийный сериал создала Ника Яковлева — автор мелодраматичного шоу «Многогранники». Главные роли сыграли Таисья Калинина («Пальма 2»), Любовь Толкалина («Слушатель») и Кирилл Кяро («Грозный папа»).