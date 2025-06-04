Когда выйдет фильм «Простоквашино» и что о нем нужно знать

В начале 2026 года в российский прокат выйдет полнометражный фильм «Простоквашино» — лайв-экшн-адаптация легендарной советской мульттрилогии. За создание проекта отвечает режиссер Сарик Андреасян. В касте много громких имен: от Шарика — Павла Деревянко до Печкина — Ивана Охлобыстина. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и полный каст фильма, публикует трейлер нового «Простоквашино» и рассказывает о его сюжете.

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Главное о фильме

Страна: Россия

Жанр: приключенческая комедия, для всей семьи

Возрастное ограничение: 6+

Производство: телеканал ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинг», киностудия «Союзмультфильм»

Режиссер: Сарик Андреасян

Дата выхода: 2026 год

Длительность: неизвестно

Основа: повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и мультфильмы из трилогии «Простоквашино» от «Союзмультфильма»

В главных ролях: Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный и Лиза Моряк

Дата выхода

В июне 2024 года телеканал ТНТ объявил о том, что занимается разработкой полнометражной версии «Простоквашино». Примерную дату выхода фильма раскрыли осенью 2024 года. Первый трейлер, вышедший в апреле 2025-го, подтвердил эту информацию.

Премьера фильма «Простоквашино» запланирована на 1 января 2026 года

За релиз картины отвечает компания «Атмосфера кино» — именно она выпускала в отечественный прокат нашумевший фильм «Мастер и Маргарита», оксароносную «Анору» и четвертую часть «Джона Уика». По данным «Кинопоиска», выхода новой экранизации «Простоквашино» ждет более семи тысяч человек.

Кстати, одновременно с «Простоквашино» в российских кинотеатрах начнут показывать еще две семейных комедии — вторую часть «Чебурашки» и ремейк «Буратино» с Александром Петровым и Марком Эдельштейном.

Трейлер

Первый трейлер к фильму «Простоквашино» появился на YouTube-канале «Союзмультфильм» 28 апреля 2025 года. За две недели с момента релиза ролик посмотрели около полумиллиона раз.

Сюжет

Обычный мальчик Федя (Роман Панков), которого все зовут дядей Федором, живет в Москве вместе со своими родителями. Дядя Федор обожает животных и мечтает завести себе хвостатого питомца. Его жизнь меняется после знакомства с Матроскиным — сообразительным говорящим котом. Дядя Федор предлагает Матроскину поселиться у себя дома, но мать мальчика (Лиза Моряк) выступает против. Расстроенный дядя Федор решает уехать из Москвы и отправиться на поиски нового дома. Выбор дяди Федора и кота Матроскина падает на деревню с «молочным» названием — Простоквашино.

Судя по трейлеру, полнометражный фильм «Простоквашино» не будет сильно отклоняться от сюжета анимационного первоисточника

Скорее всего, в основу картины ляжет первая часть оригинальной трилогии — мультфильм «Трое из Простоквашино». При этом в трейлере показали семью дяди Федора, которая отправляется в отпуск — эти события происходили в «Каникулах в Простоквашино», втором мультфильме из серии.

Похоже, что в полнометражном фильме появятся и новые герои — например, вредная жительница Простоквашина в исполнении Тамары Орловой («Папины дочки»), которую показали в первом промовидео.

Создатели и производство

Первые новости о лайв-экшн-адаптации «Простоквашино» появились 13 июня 2024 года. Тогда стало известно, что проект уже находится в разработке, а за его создание отвечает телеканал ТНТ, компания «Газпром-Медиа Холдинг» и киностудия «Союзмультфильм».

Режиссерское кресло проекта занял Сарик Андреасян («Защитники», «Чикатило»).

«Простоквашино» — не первая киноадаптация, снятая режиссером. В 2023 году он выпустил свою версию «Евгения Онегина» с Виктором Добронравовым в главной роли. В 2026 году выйдет еще один фильм-экранизация от Андреасяна — «Сказка о царе Салтане».

Сценарий нового «Простоквашино» написали Иван Новиков («Трудные подростки»), Алексей Корда («Дино») и Александр Вялых («Физрук»). Оператором проекта стал Кирилл Зоткин, снявший киноверсию «Домовенка Кузи». Зоткин не в первый раз сотрудничает с Андреасяном: до этого он снимал его «Онегина» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

В числе генеральных продюсеров фильма — брат Сарика Гевонд Андреасян («Мамы»), Аркадий Водахов («Беляковы в отпуске») и гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). Канделаки назвала «Простоквашино» важной и интересной историей, которая до сих пор не потеряла своей актуальности.

Съемочный процесс Подмосковье.

Натурные съемки «Простоквашино» проходили в сказочной деревне, которую построила команда фильма

Сарик Андреасян объяснил, что отыскать настоящую деревню, которая при этом выглядит сказочно, было нереально. При этом он заверил, что локация, созданная для съемок, выглядит максимально натуралистично.

Актеры и роли

Первые новости о касте нового «Простоквашино» появились в июне 2024 года, на фестивале «Пилот». Тогда стало известно, что роль Дяди Федора исполнит Роман Панков («Денискины рассказы»), а почтальона Печкина на экране воплотит Иван Охлобыстин («Интерны»).

Имена остальных членов каста раскрыли в первом трейлере «Простоквашино», который Антон Табаков («Хороший человек»), сын Олега Табакова (именно голосом Табакова-старшего Матроскин говорил в оригинальных мультфильмах). Еще одной актрисой озвучивания стала Дарья Блохина («Мира») — она подарила свой голос галчонку Хватайке.

И Табаков-младший, и Деревянко уже озвучивали кота Матроскина и пса Шарика в мультсериале «Простоквашино»

Сериал «Простоквашино» — это прямое продолжение советской мульттрилогии, которое начало выходить в 2018 году. К весне 2025-го вышло уже шесть сезонов шоу.

Какие актеры сыграли в фильме «Простоквашино»

Роман Панков («Денискины рассказы») — дядя Федор, главный герой фильма. Сообразительный мальчик, переехавший в деревню Простоквашино;

Лиза Моряк («Онегин») — мать дяди Федора;

Павел Прилучный («Мажор») — отец дяди Федора;

Иван Охлобыстин («Холоп») — Игорь Иванович Печкин или просто почтальон Печкин, работает в деревне Простоквашино;

Татьяна Орлова («Папины дочки») — одна из жительниц Простоквашина, имя пока неизвестно.

Также в касте картины Владимир Сычев («Мамы»), Марина Федункив («Реальные пацаны»), Тимур Батрутдинов («Небриллиантовая рука»), Алексей Маклаков («Солдаты»), Роза Хайруллина («Псих») и другие.