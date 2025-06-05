Каким будет третий сезон сериала «Основание» по романам Азимова

В июле на стриминге Apple стартует третий сезон «Основания» — масштабного научно-фантастического сериала по романам Айзека Азимова. Хотя события развернутся через полтора века после предыдущих сезонов, на экран вернутся основные герои — гениальный математик Гэри Селдон, его ученица Гаал Дорник и император Клеон. Всем им предстоит столкнуться с новой угрозой — завоевателем Мулом. «Лента.ру» рассказывает, что известно про третий сезон «Основания» — про его сюжет, актеров и дату выхода новых серий, а также публикует трейлер к сериалу.

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Главное о третьем сезоне «Основания»

Оригинальное название: Foundation

Жанр сериала: научная фантастика

Страна: США

Шоураннер: Дэвид С. Гойер

Дата выхода: 11 июля 2025 года

Где смотреть: Apple TV+ (в России доступен только первый сезон)

Количество серий: 10

В главных ролях: Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Харви, Лаура Бирн, Терренс Манн

«Основание» — экранизация одноименного цикла Айзека Азимова в жанре твердой научной фантастики. Первые три книги цикла в 1966 году получили престижную премию «Хьюго» как лучшая фантастическая серия всех времен — даже обошли трилогию «Властелин колец».

Сериал повествует о многовековом противостоянии «Основания» — сообщества ученых — и Галактической империи. Главные герои преодолевают пространство, время и военные кризисы, чтобы спасти человечество.

Сериал начал выходить в 2021 году. Изначально проект называли амбициозным, ведь цикл Айзека Азимова сложно адаптировать для экрана из-за масштабов истории: она разворачивается на протяжении 600 лет. К тому же книжное «Основание» рассказывает скорее об идеях, чем о персонажах. Там мало экшена — герои в основном ведут долгие интеллектуальные беседы о судьбе человечества.

Создатели сериала сильно переработали книги с разрешения наследников Азимова. Они сделали героев более эмоциональными и разнообразными. В книгах Азимова подавляющее большинство персонажей — белые мужчины, а в сериал добавили женщин и темнокожих героев. Например, один из главных героев первых книг, Гаал Дорник, стал женским персонажем. Существенно изменился и сюжет.

В отзывах кинокритики отмечали, что при относительно скромном бюджете «Основание» выглядит как один из самых дорогих сериалов Apple TV+. В сериале есть футуристические города, уникальные планеты, монументальные артефакты и космические сражения.

От зрителей «Основание» в целом получило положительные отзывы: рейтинг сериала на IMDb 7,6 из 10, на «Кинопоиске» — 7,1.

Дата выхода 3-го сезона

Новый сезон «Основания» стартует на стриминге Apple 11 июля 2025 года. Серии будут выходить раз в неделю, по пятницам. Всего в сезоне запланировано 10 эпизодов — последний выйдет 12 сентября.

Даты выхода серий

1-я серия — 11 июля

2-я серия — 18 июля

3-я серия — 25 июля

4-я серия — 1 августа

5-я серия — 8 августа

6-я серия — 15 августа

7-я серия — 22 августа

8-я серия — 29 августа

9-я серия — 5 сентября

10-я серия — 12 сентября

Трейлер

Сюжет

В далеком будущем гениальный математик Гэри Селдон (Джаред Харрис) изобретает психоисторию — науку, которая по анализу прошлого предсказывает будущее. Человечество живет в Галактической империи, которой управляет Клеон. Когда-то первый император основал Генетическую династию и создал своих клонов, которые теперь правят вместе. Одновременно существуют три императора: брат Рассвет — юный, брат День — взрослый и брат Закат — пожилой. У каждого клона есть доступ к общим воспоминаниям, но власть сосредоточена в руках брата Дня (Ли Пейс).

Селдон предсказывает Клеону, что в течение 300 лет Империя падет, после чего на 30 тысяч лет во всей галактике наступит время тьмы и анархии. Предотвратить это невозможно — только сократить «темный период» до тысячи лет, если собрать все знания человечества.

Ученого изгоняют на отдаленную планету Терминус, где Селдон хочет создать «Основание». По его задумке, оно станет колонией ученых, которая сможет перезапустить человеческую цивилизацию после конца света.

Но какими бы точными ни были расчеты Селдона, обязательно появятся аномалии, которые поставят под угрозу его грандиозный план. Помочь с этим должна молодая ученая Гаал Дорник (Лу Льобелл).

Что было в предыдущих сезонах

Первый сезон

Юная гений математики Гаал Дорник прибывает на планету Трантор — столицу Империи — для встречи с Гэри Селдоном. Обоих арестовывают за измену из-за модели будущего Селдона, по которой Империю ждет скорый крах. Селдону разрешают забрать часть своих последователей и отправиться в отдаленный мир Терминус, где он задумывает создать «Основание» — сообщество, способное собрать и сохранить знания всего человечества.

Селдон не добирается до Терминуса — во время космического путешествия с ним расправляется приемный сын Рейч Фосс (Альфред Энок). Он же помещает Гаал в спасательную капсулу с орудием убийства, которую отправляет в космос.

Очнувшись спустя 35 лет, Гаал узнает правду обо всем от голограммы Селдона: для выполнения плана требовалось, чтобы его мифологизировали, и он убедил Рейча совершить убийство.

Участники «Основания» прибывают на Терминус без Селдона, Гаал и Рейча, который заплатил жизнью за преступление. Там они сталкиваются с загадочной структурой под названием «Убежище». Она генерирует нулевое поле, которое отталкивает все живое.

Много лет спустя Сальвор Хардин (Лиа Харви) становится надзирателем всего Терминуса. Она — единственная, на кого не влияет нулевое поле. На планете происходит Первый кризис: цивилизация Анакреон под предводительством Великой Охотницы Фары Кин (Куббра Сайт) атакует «Основание». В итоге Терминус заключает союз с ними и Тесписом — планетой из одной с Анакероном системы.

Сальвор удается активировать «Убежище» — внутри оказывается оцифрованное сознание Гэри Селдона.

Тем временем на Транторе у императоров свои проблемы. Клеон XIII (брат День) противостоит религиозному лидеру по имени Зефир Халима (Т'Ниа Миллер) — она утверждает, что у всех живых людей должна быть душа. Это ставит под сомнение право Клеонов на власть: их авторитет держится на убеждении, что они — точная копия первого императора во всем. Чтобы доказать истинность своей души, Клеон проходит через пустыню, а затем тайно убивает Зефир.

Брат Рассвет (Кассиан Билтон) понимает, что отличается от остальных клонов: он дальтоник и более искусный охотник. Он завязывает роман с женщиной, которая оказывается членом антиимперской группировки, планирующей заменить его самозванцем.

Клеоны узнают, что генетический код Клеона I изменили, так что все они отличаются от оригинала.

В финале первого сезона выясняется, что Сальвор Хардин на самом деле дочь Гаал Дорник — ее создали из генетического материала ученой и Рейча. Сезон заканчивается много лет спустя, когда Гаал пробуждается от криосна и встречает Сальвор.

Второй сезон

Через 138 лет после событий первого сезона Галактическая империя начинает терять власть. Окраинные планеты выходят из-под контроля, а столица — планета Трантор — окружает себя орбитальными щитами. Клеон XVII (брат День) решил передать трон не брату Рассвету, а своим потомкам — он собирается жениться на императрице Небесного Доминиона (Элла-Рэй Смит).

«Основание» набирает влияние, и к нему присоединяются семь новых планет. Вокруг общества ученых возникает религия, в которой Гэри Селдона воспринимают как пророка. Под видом магии и чудес они показывают научные опыты, а также продают технические изобретения менее продвинутым королевствам.

Клеоны начинают беспокоиться из-за «Основания» и отправляют в колонию бывшего генерала Бела Риоза (Бен Дэниелс). Ученые оказываются перед лицом нового кризиса — войны с Империей.

Брат День лично возглавляет атаку на Терминус: в процессе империя уничтожает ее орбитальную космическую станцию. Станция связана с семью планетами — союзницами «Основания», и Клеон намерен добраться до них. Его предает собственная любовница — андроид Демерцель. Клеон погибает, после чего Демерцель создает новое трио клонов императора, которыми может манипулировать.

Селдон по-прежнему существует в виде цифровой копии. При этом другой Гэри Селдон воскресает в телесной форме после того, как Гаал и Сальвор освобождают его из реликвии Прайм-радиант. Втроем они прибывают на отдаленную планету Игнис, где переживают покушение телепатов во главе со зловещей и расчетливой Телем Бонд (Рэйчел Хаус), которая хочет перенести свое сознание в тело Гаал. Та же страдает от видений, в которых ее дочь погибает, а миру угрожает враг по имени Мул.

Сальвор предотвращает это будущее, когда жертвует собой, защищая мать от Бонд. Гаал оплакивает дочь, а затем убеждает Селдона присоединиться к ней в криосне, чтобы дождаться появления Мула через 152 года.

О чем будет третий сезон

В финале второго сезона события переместились на 152 года вперед. Третий сезон продолжится в будущем.

За это время «Основание» успело укрепиться, а вот Империя пришла в упадок. Судя по всему, им придется объединиться, чтобы противостоять общей угрозе — военачальнику по прозвищу Мул, который хочет подчинить Вселенную.

Ранее шоураннер Дэвид С. Гойер описывал идею сериала так: «шахматная партия длиной в тысячу лет между Гэри Селдоном и Империей, а все персонажи между ними — пешки».

Актерский состав

К своим ролям вернутся основные актеры сериала и появятся новые:

Джаред Харрис («Чернобыль», «Шерлок Холмс: Игра теней») — Гэри Селдон. Гениальный математик, который создал «Основание».

Ли Пейс («Остановись и гори», «Хоббит: Нежданное путешествие») — брат День, все воплощения императора Клеона в зрелом возрасте.

Лу Льобелл («Поколение Вояджер») — Гаал Дорник. Молодая ученая, протеже и соратница Гэри Селдона.

Лиа Харви («Джентльмен в Москве», «Отверженные») — Сальвор Хардин, надзиратель на планете Терминус и генетическая дочь Гаал Дорник.

Лаура Бирн («Ворон», «Сердце льва») — андроид Демерцель, запрограммированный защищать наследие династии Клеонов.

Пилу Асбек («Игра престолов», «Анчартед: На картах не значится») — Мул, могущественный завоеватель, появление которого не смогла предсказать психоистория.

Терренс Манн («Кордебалет», «Дьявол и Дэниэл Уэбстер») — брат Закат, все воплощения императора Клеона в пожилом возрасте.

Кассиан Билтон — брат Рассвет, все воплощения императора Клеона в юношеском возрасте.

Также к актерскому составу присоединятся Черри Джонс, Александр Сиддиг, Трой Коцур, Брэндон П. Белл, Сюнневе Карльсен, Коди Ферн и Томас Лемаркус.

Производство

«Основание» снимают в Испании, Ирландии, Исландии, Германии, на Канарских островах и на Мальте.

Apple TV+ официально объявила о продлении сериала на третий сезон в декабре 2023 года. Производство началось в 2024 году после задержек, вызванных забастовками в Голливуде. Затем разработку сезона пришлось снова отложить из-за проблем с бюджетом.

Сезон закончили снимать летом 2024 года. В сериале много визуальных эффектов, поэтому постпродакшн занял продолжительное время.

Этот сезон стал последним для шоураннера Дэвида С. Гойера. Журналисты узнали, что он и продюсерская компания Skydance поссорились из-за бюджета третьего сезона. В четвертом сезоне шоураннером станет Йен Б. Голдберг. По данным источников, он уже начал работу над сценарием.