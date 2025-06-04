Что известно о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Осенью 2024 года вышел ремейк игры Silent Hill 2, который получил положительные отзывы геймеров. А в 2025 году ожидается релиз очередного проекта в рамках вселенной — экранизации «Возвращения в Сайлент Хилл». Дата выхода, актеры и сюжет фильма, который вернет зрителя в таинственный городок Сайлент Хилл, а также другие подробности — в материале «Ленты.ру».

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«Возвращение в Сайлент Хилл»: главное

Оригинальное название: Return to Silent Hill

Страны: Франция, Германия, Сербия

Жанр: ужасы

Режиссер: Кристоф Ган

Сценаристы: Кристоф Ган, Уильям Дж. Шнайдер, Кэйитиро Тояма

Продюсеры: Виктор Хадида, Молли Хэсселл, Дэвид М. Вульф

Год выхода: 2025

Дата выхода фильма

Съемки картины начались весной 2023-го и завершились в июле, а в ноябре того же года «Возвращение в Сайлент Хилл» уже отправили на постпродакшн. Ожидалось, что картина выйдет в прокат в начале 2024 году, однако лента до больших экранов так и не добралась. Точную дату выхода не назвали и в первом тизер-трейлере, который вышел в мае 2024-го.

В мае 2025 года стало известно, что права на показ картины в кинотеатрах США приобрела компания Cineverse. «Silent Hill — одна из лучших игровых франшиз, и Кристоф Ганс снова проделал феноменальную работу, передав атмосферу игр в "Возвращении в Сайлент Хилл"», — заявил исполнительный директор Cineverse по закупкам Брэндон Хилл.

«Возвращение в Сайлент Хилл» покажут в США 21 ноября 2025 года, сказано на официальной странице фильма на IMDb

Турции и Польше. Точной даты проката для других стран на сайте пока нет.

Трейлер к фильму

Сюжет

Новая картина «Возвращение в Сайлент Хилл» основана на игре Silent Hill 2, которая вышла в 2001 году. Она не будет продолжением фильма 2006 года, о чем еще до начала производства говорил режиссер Кристоф Ган, который снял первый фильм 19 лет назад и возвращается к франшизе сейчас. По его словам, картина станет «полностью независимой» от предыдущих частей и перезапустит киновселенную. Что логично, ведь первая и вторая части игры тоже имеют мало общего, разве что место действия и атмосферу ужаса.

В новом проекте Кристоф Ган планирует сосредоточиться в большей степени на психологии Сайлент Хилла.

«Это "Сайлент Хилл" для сегодняшней аудитории, в то же время очень уважающий сагу. Понятно, что сегодняшнее кино ужасов больше не похоже на фильмы нулевых. Не то чтобы они были плохими, но каждый жанр претерпевает эволюцию. Я пытаюсь учесть все самое оригинальное и удивительное в фильмах ужасов, что мне удалось увидеть за последнее время, и посмотреть, уместно ли это в "Сайлент Хилле"», — сказал режиссер.

О чем игры Silent Hill?

Silent Hill — это культовая серия игр в жанре survival horror, где основной акцент сделан на выживании главного героя в атмосфере постоянного страха и напряжения. Игрокам предстоит сталкиваться с жуткими монстрами, от которых иногда лучше просто убежать, разгадывать сложные головоломки и исследовать мрачный, окутанный туманом город — Сайлент Хилл.

Кстати, туман в Сайлент Хилл давно превратился из визуальной детали в неотъемлемую часть города, которая характеризует его наравне с гнетущей атмосферой и сложными персонажами. Настолько, что теперь любой туманный город в поп-культуре неизбежно сравнивают с Сайлент Хиллом.

Франшиза включает игры, которые условно делят на две части:

Оригинальная тетралогия — четыре игры, созданные студией Team Silent (подразделением студии Konami) и выпущенные с 1999 по 2004 год. Именно они заложили основу серии и считаются классикой жанра.

Проекты сторонних разработчиков — игры, выпущенные после 2004 года другими студиями.

Несмотря на то что первая игра, положившая начало вселенной Silent Hill, вышла более 25 лет назад, новые проекты продолжают создавать до сих пор, ведь франшиза пользуется популярностью у игроков из разных стран. Так, в данный момент идет работа над игрой Silent Hill f от создателей оригинальной тетралогии.

Сюжет Silent Hill 2 вдохновлен мифом об Орфее и Эвридике. Главный герой игры, а соответственно и фильма, Джеймс Сандерленд — сломленный горем мужчина, который потерял любимую жену Мэри. Он не знает, как вернуться к обычной жизни, да и не видит смысла двигаться дальше, пока в один из дней ему не приходит письмо. Прочитав его, Джеймс решает отправиться на поиски своей возлюбленной в Сайлент Хилл.

Прибыв в город, он осознает, что знакомое ему место сильно изменилось из-за влияния неизвестного зла. Джеймсу начинают являться жуткие монстры, созданные его собственными страхами и желаниями. Он даже встречает девушку Марию, похожую на его покойную жену Мэри. Пытаясь разобраться в мрачных и ужасных тайнах города, главный герой начинает сомневаться в собственном рассудке и пытается продержаться достаточно, чтобы вернуть любимую.

Актеры и роли

По данным IMDb, в фильме «Возвращение в Сайлент Хилл» снимались:

Джереми Ирвин («Сейчас самое время», «Возмездие», «Игры разумов») — Джеймс Сандерленд;

Ханна Эмили Андерсон («Под прикрытием», «Царство», «В надежде на спасение») — Мэри Сандерленд;

Роберт Нэйрн («Страшные сказки», «Квартира на двоих», «Доктор Кто») — Красная Пирамида (также известен как Пирамидоголовый);

Иви Темплтон («Уэнсдэй», «Пиноккио», «Жизнь после жизни») — девочка Лора;

Пирс Иган («Моя леди Джейн», «Киберневеста», «Со стороны») — психопат Эдди;

Ив Маклин («Моя вина: Лондон», «Гнев человеческий», «Тысячу раз «спокойной ночи»») — Кейтлин;

Эмили Кардинг («Макбет», «Страшилы», «История призраков») — Дара;

Мартин Ричардс («Танцы на грани», «Добро пожаловать в Кьюриосити», «Идеальное ограбление») — Клодетт;

Ховард Саддлер («Офис», «Моя леди Джейн», «Ведьмак») — Кэл.

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