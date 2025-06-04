Дакота Джонсон высказалась о провале «Мадам Паутины»

Издание Los Angeles Times взяло интервью у актрисы Дакоты Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Она рассказала, почему провалился фильм «Мадам Паутина».

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По словам артистки, на творческий процесс негативно влияют студии, которые вмешиваются в съёмки. Она уверена, что бюджет не играет роли — решения принимают люди, которые не разбираются в искусстве.

Провал «Мадам Паутины» — не моя вина. В наше время многие творческие решения принимаются студиями или людьми, в которых нет творческой жилки. Трудно создавать искусство таким образом. Я думаю, что, к сожалению, с «Мадам Паутиной» всё началось так, будто получится что-то стоящее, а по итогу превратилось во что-то другое. Я просто была как бы в стороне в тот момент. Но так случается — фильмы с большим бюджетом постоянно проваливаются.

Супергеройский экшен «Мадам Паутина» вышел в 2024 году и был разгромлен как критиками, так и зрителями. На Rotten Tomatoes картина имеет 11% «свежести» от журналистов и 53% от зрителей. При бюджете примерно в $ 100 млн фильм собрал чуть больше $ 100 млн и даже не окупился.