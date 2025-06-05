Почему ИИ не заменит людей в кино

Искусственный интеллект не заменит людей в кино, сообщил aif.ru народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.

По его словам, этого не произойдет, пока они считают себя индивидуальными. При этом ИИ способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров, считает артист.

Однако ИИ не заменит «истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах», отметил Хотиненко.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что считает, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».