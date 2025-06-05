Вышел трейлер сказки «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде

Компания Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма «Злая: Навсегда» — продолжения «Сказки о ведьме Запада». Премьера ленты состоится 21 ноября 2025 года.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

Первая часть вышла осенью 2024 года и стала большим успехом для студии Universal. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей, собрала в прокате $ 755 млн и поставила рекорд по цифровым продажам после выхода на стримингах.