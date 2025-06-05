О чем расскажет новый фильм «Больше, чем футбол»

12 июня в широкий прокат выйдет фильм «Больше, чем футбол». Главные роли в картине исполнили Алексей Воробьёв и Иван Охлобыстин. Также в съёмках принял участие профессиональный футболист Виталий Дьяков.

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Сюжет картины вдохновлён реальной историей сборной Дании, не вышедшей на чемпионат Европы-1992, но получившей путёвку на турнир из-за отстранения команды Югославии. В фильме режиссёра Виктора Демента на Кубок Европы вместо дисквалифицированной из-за выходки фанатов Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Задачу поручают скандальному тренеру Сорокину в исполнении Охлобыстина. Наставник прибегает к помощи «сбитых лётчиков» и возвращает в сборную её главную звезду Иванова, которого сыграл Воробьёв. Игрок делает это из-за тяжело болеющей дочери, которой становится лучше, когда команда побеждает. Вначале футболисты преследуют личные цели, но в процессе развития сюжета объединяются ради маленькой Даши.

Специально для проекта основные съёмки которого прошли на московских стадионах «ВТБ Арена» и «РЖД-арена», была разработана технология съёмок матчей, в которой классический репортаж сочетается с игровыми сценами с компьютерной графикой. В кадре воссозданы десятки знаковых моментов современного мирового футбола и ярких кадров, которые обычно не попадают в трансляцию. Так, в играх воспроизведены памятный проход Неймара, гол Ибрагимовича, а также знаменитые голы сборной России в матче с Нидерландами в 2008-м.

Создатели фильма отметили, что именно футбольные сцены стали самыми тяжёлыми при продакшне. Перед съёмочной группой встала задача добрать шесть команд, среди которых были и португальцы, и испанцы, и нидерландцы — сборные, в которых очень много футболистов африканского происхождения. На помощь пришла Медиалига, в которой были темнокожие спортсмены.