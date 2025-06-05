Вышел трейлер фильма "Левша" с Колокольниковым, Федотовым и Гуськовым
Фильм "Левша" выйдет в прокат 22 января 2026 года. Вольная адаптация повести Николая Лескова расскажет историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов развернется детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов.
Сегодня вышел первый трейлер картины, который позволяет ее сравнить с российским кинохитом - "Серебряные коньки". Локации и артисты во многом пересекаются.
Режиссер "левши" Владимир Беседин (франшиза "Майор Гром"). Роль Левши исполнил Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита", "Волшебник Изумрудного города", "Игра престолов", "Белый лотос"), а его напарника Петра Огарева сыграл Федор Федотов ("Серебряные коньки", "Любовь Советского союза", "Роднина").
Время и место действия в фильме - Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство - механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой - гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей.
Также в фильме сыграли: Леонела Мантурова ("Злой город"), Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов ("Пальма", "Бременские музыканты", "Праведник"), Александр Чевычелов ("Молодежка", "Павел. Первый и последний", "Все возрасты любви") и другие.
"Мой сценарий скорее по мотивам повести Лескова, чем по самому произведению. В фильме есть две конфликтующие стороны: Левша - это олицетворение простого народа, в чем-то грубоватого, но очень смекалистого, способного буквально сотворить чудо. Огарев же - собирательный образ интеллигенции. Когда в беду попадает Родина, они понимают, что решить проблему могут только сообща - а для этого нужно стать друзьями и разгадать суть друг друга", - рассказал продюсер и сценарист фильма Илья Куликов.
"Мы много лет планировали поработать с режиссером Владимиром Бесединым, и я рад, что наш первый совместный проект такого масштаба и в жанре, способном удивить даже самого насмотренного российского зрителя. Играть персонажей, популяризованных в культуре, - это, конечно, большая ответственность. В то же время есть чувство абсолютной свободы: никто не знает, как было на самом деле, поэтому ты волен делать все, что хочешь. К тому же наш сценарий не прямое прочтение Лескова - скорее, это яркая фантазия сценариста Ильи Куликова по мотивам повести. Я очень рад, что удостоен чести сыграть Левшу и быть частью такой команды", - признается актер Юрий Колокольников.