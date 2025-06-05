В России вышел фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном

5 июня в России состоялась премьера фильма «Жизнь Чака». Драматическая лента по рассказу Стивена Кинга уже доступна в большинстве кинотеатров России с русским дубляжом.

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Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат NEON.

Фильм рассказывает историю жизни умирающего Чака Кранца наоборот — от его старости к молодости. Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

Вместе с Томом Хиддлстоном в ленте также сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик») и другие актёры. Режиссёром выступил Майк Флэнаган («Призрак дома на холме»).