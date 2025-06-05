Вышли все серии криминальной драмы «Чужие деньги»

5 июня вышли два заключительных эпизода криминальной драмы "Чужие деньги" (18+) о криптоаферисте и его двойнике.

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Специально к финалу сезона онлайн-кинотеатром START была выпущена режиссёрская версия трейлера.

По сюжету обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подаётся в бега, вместо себя он решает подсадить "дропа" - провинциала-неудачника Юру Афанасьева, похожего на него как две капли воды. Казавшийся идеальным план выходит из-под контроля: Воронов погибает, его двойника спасает охрана. Афанасьеву предстоит с нуля освоить навыки гениального афериста и вырваться из-под прицела криминальных структур.

Роли в сериале исполнили Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Дмитрий Астрахан, Кирилл Нагиев и другие.

Режиссёр - Игорь Твердохлебов ("Триггер"), сценаристы: Сергей Минаев и Дмитрий Минаев ("Первый номер", "Золотое дно").