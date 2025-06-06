Стоит ли смотреть «Балерину» — женский спин-офф «Джона Уика»

Франшизный рост "в ширину" в современной индустрии развлечений чаще всего знаменует собой коммерческий успех либо кризис идей. Связь между двумя явлениями не всегда прямая, не взаимоисключающая, и их соотношение может быть различным. Номерные продолжения почти всегда должны усиливать, углублять и умощнять, в то время как спин-оффы и приквелы могут позволить себе эксперименты и заигрывания с форматами.

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Мы сходили на предпремьерный показ "Балерины", чтобы разобраться, чем является новый фильм для вселенной "Джона Уика".

В центре сюжета - Ева Макарро, которая выступала в качестве реквизита в одной из сцен третьей части основной саги.

Примерно в это же время ярко засветилась в относительно коротком отрезке последнего "Джеймса Бонда" Ана де Армас.

Карты сошлись - и через коронавирусные тернии и сценаристские стачки мы в итоге получили боевик-сольник, в котором танцовщица в качестве подработки берется за киллерские контракты и живописно кромсает противников в рукопашных поединках коньками для фигурного катания.

Завязка банальная - история девочки, потерявшей в детстве близких, прибившейся к цыганской ОПГ, именующей себя "Руска рома", чтобы отомстить клану сектантов.

Да, клюква здесь развесистая, раскидистая, разлапистая и очень нажористая, но проблема даже не в этом.

Вся франшиза про белорусского наемного убийцу Бабу Ягу, потрошащего своих оппонентов до состояния аккуратных драников, стояла в большей степени на правилах игрового геймдизайна, нежели на киношных столпах, поэтому сюжет ей был нужен примерно в той же степени, как играм серии Doom. По какой-то своей внутрелоровской логике оно худо-бедно работало, герою Киану Ривза задавало вектор движения и придавало мотивации, а больше в урагане неистового экшна нам и не надо было.

В "Балерине" зачем-то произошел ощутимый сдвиг в сторону потужной драматургии - слишком много экранного времени тратится на пустую болтовню, которая сильно оголяет абсурдность происходящего, да и исполнительница главной роли слишком явно не вывозит отыгрыш даже настолько плоского персонажа.

Забавно, но и выбранная концепция выглядит вторичной после сольника Наташи Романофф Marvel - балет в качестве прикрытия, суровый отбор, подготовка к миссиям на устранение целей, жесткие испытания, но только местных оперативниц называют не вдовами, а кикиморами.

Возможно, сказывается профдеформация, но во время просмотра не покидало ощущение, что сценаристы внаглую загнали машинным алгоритмам промт в духе "напиши женскую версию Джона Уика", и вот этим нейрохрючевом с виртуальной лопаты пытаются накормить зрителя.

Беда случилась и с боевой хореографией - ее стало меньше и заметно просел уровень ее изобретательности. Хотя несколько эпизодов все же выделить можно. Например, бои в узком ограниченном пространстве с активным использованием гранат - опять же сильно отдает вайбами "Метро" Battlefield.

Некоторые аспекты реализованы откровенно плохо и, скорее всего, были таковыми еще на бумаге. В самом начале, к примеру, при демонстрации процесса обучения в духе "Кровавого спорта" Еву наставляют "драться как девчонка", так как она всегда будет проигрывать по физике из-за гендерной разницы в весе, силе и скорости. И на первом задании против нее ожидаемо могли бы выставить какого-нибудь огромного детину, чтобы подчеркнуть ее "маленьковость", разницу в габаритах и сделать упор на скиллах и хитрости. Вместо этого выбор пал на низкорослого азиата почти равной комплекции.

В ленте есть 2,5 камео самого Джордани Йовановича и пара эпизодов с Норманом Ридусом, которого по-быстрому выдернули со съёмок очередного спин-оффа "Ходящих мертвецов" про Дэрила Диксона, не успев даже прическу поменять.

Оба нужны скорее для размещения на афишах ради привлечения дополнительного внимания.

Ориджины - не самый простой жанр, особенно если новая единица вводится где-то посередине общего таймлайна вселенной, примерно между третьим и четвертым номерными выпусками. В "Балерине" отсутствуют глобальные ставки - ее события никак не повлияют на финальную дуэль у Сакре-Кер. А обособлено и самостоятельно заставить сопереживать у нее не получается. Так мы оказались в точке, когда более скромные и менее амбициозные последователи "джонуиковщины" выдают продукты интереснее, нежели отцы-основатели нового поджанра боевиков. Изголодавшимся по теме можем в очередной раз рекомендовать относительно свежий "Новокаин", если пропустили, а "Балерину" можно смело скипать.

Оценка: 2 из 5.