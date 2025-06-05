Когда выйдет комедия «Яга на нашу голову»

Семейная комедия "Яга на нашу голову" с Ходченковой получила дату премьеры
13 ноября 2025 года на большие экраны выходит семейная фэнтези-комедия "Яга на нашу голову", в котором Светлана Ходченкова предстанет в неожиданном амплуа "сказочной няни Яги". Компанию ей составит "стильный и обаятельный Кощей" в исполнении Юрия Колокольникова.
По сюжету у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница - странная и ворчливая, но всё же невероятно обаятельная. Вскоре мальчик понимает, что его няней стала легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в сказочный мир магии, а Яга - научить его летать.
Роли в фильме исполнили Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Фёдор Кирсанов, Виолетта Антонова и другие.
Постановщиком картины стал Александр Войтинский ("По щучьему велению", "Огниво", "Призрак", "Чёрная молния").
"Я всегда остаюсь зрителем. И как зритель хочу видеть чудо. Сказка даёт это ощущение. Она пробуждает в каждом из нас ребёнка, и неважно, сколько нам лет. "Яга на нашу голову" - волшебная история, понятная для зрителей всех возрастов. В нашем фильме Яга и Кощей - это те самые, которых мы знаем с детства. Но играют они в свою игру. И это - самая захватывающая часть", - рассказывает режиссёр.