Назван актер, который заменит Калюжного в «Вампирах средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start сообщил, что в третьем сезоне «Вампиров средней полосы» Женька сыграет другой актёр. Глеб Калюжный («Красный шёлк») покинул проект из-за того, что ушёл служить в армию.

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Теперь роль Женька исполнит артист Тимофей Кочнев («Всё, что тебя касается»). Шоураннер «Вампиров средней полосы» Алексей Акимов уверен, что новый актёр не разочарует зрителей.

Одни называют смену актёров традицией, другие — судьбой, мы принимаем это за данность. И она такова, что жизнь течёт по каким-то своим законам, а наш сериал — по своим. И не всегда эти две жизни — экранная и реальная — у актёров могут совпадать. Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя «воскресили», порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любит наш проект, воспримут и актёра, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женёк, просто с новым лицом.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года. Продолжение выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start — съёмки стартовали в середине мая.