Появился тизер фильма «Поцелуй женщины-паука»

Компания Lionsgate опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Поцелуй женщины-паука». Премьера картины состоится 11 октября. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно.

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Видео доступно на YouTube-канале Jennifer Lopez. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм представляет из себя экранизацию одноимённых мюзикла и романа. Главный герой — Луис Молина, заключённый в тюрьме Аргентины. Он начинает придумывать другую реальность, в которой есть актриса по имени Аврора. В сознании Луиса она — женщина-паук, которая убивает жертв своим поцелуем.

Главные роли исполнили Диего Луна («Андор») и Дженнифер Лопес («Давайте потанцуем»). Режиссёром проекта выступил Билл Кондон — он написал сценарий к известному мюзиклу «Чикаго» и снял последние два фильма серии «Сумерки».