В отрасли оценили первую пятилетку кинокомпании братьев Андреасян

Сарик Андреасян, как режиссер, смог найти своего зрителя, заявил НСН Александр Войтинский. При этом Евгений Баженов уточнил, что Андреасян за годы работы вырос, как ремесленник, но пока его фильмы часто отличают непроработанные сценарии.

Сарик Андреасян - недооцененный режиссер в профессиональной среде, однако зрители нуждаются в нем, как в рассказчике, заявил в беседе с НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

Кинокомпании братьев Андреасян, основанной Сариком и Гевондом Андреасяном, исполнилось пять лет. За эти годы студия представила множество разноплановых проектов – от сериала «Жизнь по вызову» для кинотеатра Kion, до экранизации романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Андреасян также представил в кинотеатрах фильмы, рассчитанные на семейную аудиторию, включая картину «Домовенок Кузя», которая заработала в прокате более миллиарда рублей. Вместе с тем, режиссер известен не только фильмами, но и противоречивыми высказываниями. Однако, как подчеркнул Войтинский, за годы работы отношение киноиндустрии к Андреасяну поменялось.

«Мне всегда казалось, что Андреасян находит своего зрителя и правильно делает. Отношение киноиндустрии к нему часто продиктовано более элитарным запросом, который есть внутри профессиональной среды часто, но у зрителей его совершенно нет. Элитарный запрос в целом понятен, но на самом деле к индустрии это отношения не имеет, это все снобизм. Зрители ждут историй, которые Андреасян может ей дать. Он рассказчик, просто возможно не такой, каким его хотели бы видеть. Думаю, за годы этот режиссер заставил киноиндустрию уважать и принять себя, поскольку он невероятно трудолюбив, много снимает, ищет», - отметил он.

Еще до создании «К.Б.А.» Сарик и Гевонд Андреасяны являлись сооснователями кинокомпании Enjoy Movies, которая в 2017 году выпустила один из самых противоречивых фильмов Андреасяна – «Защитники». Собеседник НСН допустил, что не каждый режиссер способен поработать с супергеройской тематикой.

«Он брался за тему супергероев, и для меня это мужество. Возможно, у Андреасяна получилось не так, как в Голливуде. Однако в данном случае я к нему испытываю солидарные чувства, поскольку тоже брался за эту тему, у меня тоже не получилось, как в Голливуде. Я понимаю, как много с этим проблем, взять эту тему – смело, дорогого стоит. На мой взгляд, Андреасян недооценен, как режиссер в силу именно элитарных запросов. Я бы их всерьез не воспринимал, хотя и дальше будут претензии у коллег. Со зрителями же коммуникация у него укрепляется. В кино только один универсальный показатель – люди, которые приходят его смотреть», - пояснил Войтинский.

В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН подчеркнул, что в будущем хотел бы увидеть продолжение фантастического боевика, работа над которым была приостановлена.

«Так как Андреасян ушел от жанра таких комедий, как "Корпоратив", больше отрываться на его проектах не получается. Они либо не вызывают у меня интереса, тяжело смотреть два сезона "Чикатило" и как-то пытаться шутить, либо это сухой пересказ оригинала, как "Евгений Онегин". Я жду "Защитников 2", я готов всех своих друзей и коллег подключить к сбору денег на эту ленту, чтобы наконец сделать обзор на фильм «классического Сарика»», - сказал он.

Сарик Андреасян снимет сериал про модельный бизнес в СССР

По мнению BadComedian, современным проектам Андреасяна не хватает проработанного сценария.

«Технически Сарик снимать стал гораздо лучше, это безусловно. При этом не скажу, что выросли сценарии. Конечно, они ушли от пошлятины в более серьезное кино, но в сценарии все так же огромные проблемы и дыры в сценарии. Возможно, проблема в том, что он снимает много фильмов в год. Как режиссер, он понял, как снимать, как подавать, начал работать с хорошими операторами. Как ремесленник, он очень сильно вырос. В остальных планах – на суд зрителя. Фильмы окупаются, государство денег им не дает, но ребята зарабатывают», - заявил Баженов.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года Андреасян начнет съемки фильма по роману Льва Толстого «Война и мир», в данный момент проводятся пробы на исполнителей главных ролей. При этом жена скандального режиссера, актриса Лиза Моряк заверила, что не будет играть Наташу Ростову, напоминает «Радиоточка НСН».