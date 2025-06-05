Тизер пятого сезона «Очень странных дел» поставил абсолютный рекорд Netflix

Компания Netflix сообщила, что тизер пятого сезона «Очень странных дел» собрал 250 млн реакций на всех платформах. Такого результата ролик добился за четыре дня с момента выхода.

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Показатель стал рекордным за всю историю тизеров на стриминговом сервисе. Под реакциями Netflix подразумевает комментарии, лайки, отзывы, ретвиты и другие взаимодействия с роликом помимо просмотра. Речь идёт об общем показателе на таких платформах как YouTube, TikTok и других соцсетях.

Сюжет продолжения мистического сериала вновь будет развиваться в городе Хокинс. Герои объединились, чтобы уничтожить Векну, но он бесследно исчез. Тем временем правительство поместило город под военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, заставив её снова скрываться.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартует уже осенью этого года. Всего будет восемь серий, которые выпустят в трёх частях: первые эпизоды выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал выйдет в ночь на 1 января.