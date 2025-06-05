Теории о третьем сезоне «Игры в кальмара»

Корейский сериал «Игра в кальмара» стартовал в 2021 году и ворвался в тренды Netflix, установив рекорд по просмотрам и обогнав такие хиты онлайн-платформы, как «Бриджертоны» и «Очень странные дела». Зрителей привлекли глубокие персонажи, сюжет с неожиданными поворотами и своеобразная азиатская эстетика. Спустя четыре года проект остается популярным, а развязку истории ждут по всему миру. «Газета.Ru» рассказывает, когда состоится премьера третьего сезона, что в нем произойдет и какие актеры появятся в финале истории.

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Феномен «Игры в кальмара»

Отчаянная борьба людей за деньги и выживание на фоне непреодолимого социального неравенства — болезненная тема для Южной Кореи. И, как оказалось, не для нее одной. Сначала на Западе «выстрелили» оскароносные «Паразиты», а спустя несколько лет «Игра в кальмара» привлекла еще больше внимания, став самым просматриваемым шоу Netflix за всю историю.

Еще на этапе выхода первого сезона режиссер Хван Дон Хек говорил, что вложил все силы в сериал и считает его завершенным проектом. Но из-за огромной популярности команда сценаристов начала работу над продолжением, при разработке идеи вдохновлялась фильмом «Матрица», где перед Нео встает вопрос: выбрать красную таблетку или синюю?

Второй сезон проекта стартовал в декабре 2024 года. Хоть это и была самая ожидаемая премьера сезона, встретили продолжение «Игры в кальмара» не слишком восторженно. Теперь интрига в том, смогут ли создатели шоу реабилитироваться в глазах зрителей и критиков, выдав что-то схожее с первой частью по глубине и силе.

Когда выйдет третий сезон «Игры в кальмара»

Через месяц с небольшим после выхода второго сезона «Игры в кальмара» представители Netflix объявили, что релиз следующего состоится летом 2025 года.

27 июня 2025 года состоится премьера третьего сезона «Игры в кальмара»

При этом в онлайн-кинотеатре еще не объявили количество эпизодов. Корейские новостные порталы предполагают, что в третьем сезоне будет шесть или семь серий. В финальном эпизоде, вероятно, наконец расскажут, чем закончилось стремление главного героя Сон Ки Хуна положить конец смертельно опасным играм.

Что ждет зрителей в третьем сезоне «Игры в кальмара»

Трейлер третьего сезона начинается с того, что сотрудники приносят игрокам гроб, в котором находится главный герой Сон Ки Хун. Но уже в следующих кадрах он продолжает участвовать в игре. Испытания продолжаются: в одном из них участники делятся на две команды, причем сторону определяет лотерея. Так по разные стороны оказываются мать и сын, играющие под номерами 149 и 007.

На острове появятся влиятельные гости, которые в первом сезоне скрывали лица под масками животных. А еще до места действия наконец доберется полицейский Хван Джун Хо, который плавал вокруг острова весь второй сезон.

В игре появятся и новые испытания — зрители могли увидеть подсказки к ним в зале, где ночуют игроки. К кукле Ен Хи из первого испытания присоединится робот Чоль Су. Эти образы знакомы жителям Южной Кореи с детства: мальчик и девочка были главными героями учебника для начальных классов. При этом Ен Хи была символом доброты и честности, а Чоль Су демонстрировал трудолюбие и тягу к знаниям. Скорее всего, огромных кукол выбрали для усложненного испытания «Тише едешь — дальше будешь».

В других подсказках зашифрованы ходьба на руках по брусьям и шахматы. Скорее всего, участникам предстоит стать фигурами на шахматной доске под управлением VIP-гостей или Ведущего игр.

Что было во втором сезоне «Игры в кальмара»

Внимание! Текст содержит спойлеры второго сезона.

Во втором сезоне «Игры в кальмара» игрок под номером 456 Сон Ки Хун пытался найти Вербовщика — молодого корейца в исполнении Гон Ю, который когда-то вовлек его в смертельно опасную игру. Тот сам пришел в отель к главному герою и предложил сыграть в русскую рулетку. Игра закончилась тем, что Сон Ки Хун снова оказался в бункере на таинственном острове в зеленом костюме. Настоящая цель героя — узнать, где сидит руководство игры, и положить конец испытаниям на выживание. Теперь у него новые конкуренты, среди которых оказывается Распорядитель игры, или Ведущий. Он внедрился в состав участников под номером 001 и преследует собственные цели, как когда-то создатель игры, пожилой О Иль Нам.

После первого испытания Распорядитель и Сон Ки Хун сблизились. Теперь они — товарищи по несчастью, которые пытаются убедить остальных участников отказаться от продолжения игры. Испытания прекращают, если за это проголосуют большинство участников. Но большинству кажется, что если выиграно одно испытание, то велики шансы добраться до финала и забрать главный приз. В итоге участники делятся на два воинствующих лагеря: те, кто голосует за продолжение игры, пытаются убить выступающих против.

В какой-то момент Сон Ки Хун решает прекратить войну среди участников и предлагает устроить мятеж против охранников и организаторов игры. Его поддерживают немногочисленные друзья. Сопротивление оборачивается неудачей: игроков ловят охранники, участник 001 бесследно пропадает, а друг Сон Ки Хуна умирает на его глазах.

В то же время полицейский Хван Джун Хо (он же — брат Распорядителя) пытается попасть на остров и вернуть брата домой. Он нанимает лодку с пожилым капитаном и прочесывает местность вокруг предполагаемых координат. Поиски тщетны до тех пор, пока зрителям не открывают тайну: на самом деле обаятельный капитан судна специально менял маршруты, чтобы не позволить Джун Хо добраться до острова.

Факты и домыслы о третьем сезоне «Игры в кальмара»

По словам режиссера Хван Дон Хека, третий сезон станет финальной точкой в истории Сон Ки Хуна. В нем, как и в предыдущих, будут игры, знакомые с детства большинству корейцев. Из них мы узнаем, сможет ли главный герой по-прежнему проявлять человечность в экстремальных условиях и справится ли с чувством вины после смерти друга. Хван обещал, что Ведущего в третьем сезоне раскроют еще глубже, ведь он схож с главным героем в стремлении к справедливости. Когда-то он сам вступил в игру с намерением остановить гибель людей на испытаниях, но, увидев худшие качества участников, отказался от своей цели и стал распорядителем. Хван намекнул, что в третьем сезоне Ведущий может принять сторону Сона и положить конец происходящему.

В третьем сезоне на передний план выйдет пара молодых корейцев, поделился Хван. К концу сезона Мен Хи (игрок 333, обанкротившийся криптовалютчик) может пересмотреть отношение к собственной жизни и сойтись с беременной от него Джун Хи. Так как в трейлере был слышен плач ребенка, то не исключено, что участница игр родит в конце сезона.

Актер Ви Ха Джун, сыгравший полицейского, пообещал много появлений его персонажа в новом сезоне. По его словам, полицейский наконец найдет остров и, возможно, воссоединится с братом.

В ожидании третьего сезона фанаты «Игры в кальмара» уже построили несколько теорий о том, что произойдет дальше. Например:

Главный герой Сон Ки Хун может стать Ведущим игр и повторить историю героя Ли Бен Хона — тот прошел испытания в 2015 году и стал распорядителем. Сон Ки Хун уже не раз произносил вслух, что ради спасения большинства придется пожертвовать несколькими людьми. Он уже пошел на компромисс с совестью. Фанаты считают, что в стремлении разрушить систему игрок 456 в итоге займет место Ведущего и либо поменяет условия игры, либо продолжит наблюдать за смертями отчаянных участников. Исполнитель главной роли Ли Джон Джэ ушел от вопроса, станет ли его герой новым Ведущим, что только укрепило веру поклонников в эту теорию.

VIP-гости могут поменять Ведущего или закрыть игры. В трейлере показали прибытие VIP-персон на остров. На самом деле эти люди не просто смотрят игры, но и финансируют их проведение. Узнав о смерти нескольких охранников, они могут надавить на Ведущего и отказаться от его услуг. А учитывая, что Сон Ки Хун пытается добраться до организаторов игр, дальнейшее проведение испытаний может выйти им боком.

Ведущий может оказаться сыном О Иль Нама — старика, который оказался создателем игр. Как рассказывал О Иль Нам, его сын не может пить молоко из-за аллергии. Во втором сезоне игрок 001 отказался от молока и отдал свою порцию беременной Джун Хи. Этой теории противоречит только рассказ игрока 001 о том, как он пришел в игры ради спасения заболевшей жены (а режиссер подтвердил, что это было главным мотивом героя).

Игрок 125 может быть VIP-гостем на играх — фанаты задаются вопросом, как трусливому и не сумевшему постоять за себя парню удалось пережить ночь резни в бункере. Но главным аргументом стали титры сериала: на IMDb указано, что некий Дэвид Ли (так же зовут актера, исполнившего роль участника 125) сыграл гостя игр в первом сезоне. Так как ссылки ведут на страницы разных актеров, то, скорее всего, Ли оказались полными тезками.

Северокорейская перебежчица Но Ыль могла спасти одного из игроков, участвующих в мятеже. В финальной серии второго сезона женщина ловит игрока 246, участвующего в играх ради спасения больной дочери. Так как Но Ыль разыскивает потерянную дочь, она могла сжалиться над участником и имитировать выстрел.

Будет ли продолжение «Игры в кальмара»

Создатель сериала Хван Дон Хек заявил, что устал от производства высокорейтингового сериала и уйдет в отпуск по его завершении, поэтому ожидать четвертый сезон не стоит. По его задумке, в конце сериала история Сон Ки Хуна получит логический финал.

Хван Дон Хек утверждает, что пока не разрабатывал продолжение «Игры в кальмара». Но если бы ему предложили снова поработать над этим проектом, то следующие сезоны были бы с другими персонажами и другой сюжетной линией.

Режиссер хотел бы рассказать историю появления на острове охранников, которые следят за персонажами во время испытаний. Во втором сезоне зрители узнали, как на остров попала снайпер Кан Но Ыль и что в составе охранников есть молодые люди, недавно ставшие совершеннолетними.

Известно, что автор фильмов «Зодиак» и «Семь» Дэвид Финчер снимет свою версию «Игры в кальмара». Пока проект держат в секрете, поэтому подробностей о нем нет. Однако Хван Дон Хек подтвердил информацию и уточнил, что не влезает в рабочий процесс коллег из Голливуда. А исполнитель главной роли Ли Джон Джэ заявил, что не может дождаться версии Финчера.

Скорее всего, Netflix собирается создать собственную вселенную по «Игре в кальмара» и продать права на адаптацию разным странам. После успеха испанского хита «Бумажный дом» онлайн-платформа выпустила его южнокорейскую адаптацию и спин-офф «Берлин» об одном из героев оригинального проекта.

Актеры и персонажи «Игры в кальмара»

В новом сезоне к своим ролям вернутся Ли Джон Джэ (он сыграл главного героя Сон Ки Хуна, игрока под номером 456), а также сыгравшие мать и сына Кан Э Сим и Ян Дон Гын. В трейлере именно им придется разделиться на разные команды и сражаться друг с другом.

Роль Ведущего снова исполнил Ли Бен Хон, которого фанаты называют «корейским Мадсом Миккельсеном». Его герой участвовал в играх под номером 001, а теперь вернется в свой кабинет и будет наблюдать за состязаниями у большого экрана.

Также в сериале появятся полюбившиеся зрителям:

Пак Сон Хун (он сыграл роль игрока 120),

Лим Сиван (в сериале сыграл бывшего блогера-криптовалютчика 333),

Чо Ю Ри (исполнила роль беременной участницы игр 222),

Кан Ха Ныль (воплотил образ трусливого морпеха 388),

Ро Джэ Вон (друг погибшего Таноса, игрок 124).

В сериале появятся и новые актеры, сыгравшие VIP-гостей острова, их личности держатся в секрете. Южнокорейские СМИ допускают появление певицы и участницы группы Blackpink Лисы среди гостей — еще летом прошлого года в сети распространилась информация, что девушку видели на съемках сериала. Если Лиса действительно сыграет в «Игре в кальмара», это станет ее вторым кинопроектом после сериала «Белый лотос».

Где смотреть третий сезон «Игры в кальмара»

Официальная премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» состоится 27 июня в онлайн-кинотеатре Netflix. По традиции все серии будут доступны сразу с субтитрами на разных языках.

В России Netflix не работает, а оплатить подписку российскими картами невозможно. Поэтому можно надеяться на неофициальный релиз нового сезона в Rutube и на других площадках.