Сэмюэл Л. Джексон получил главную роль в спин-оффе сериала «Король Талсы»

По данным издания Variety, в спин-оффе «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне главную роль сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Действие спин-оффа развернётся в Новом Орлеане.

© Чемпионат.com

Проект, который носит название «Король Нового Орлеана», будет основан на появлении Джексона в качестве приглашённой звезды в грядущем третьем сезоне «Короля Талсы». Точные подробности о новом сериале держатся в секрете, за исключением того факта, что Джексон сыграет персонажа, похожего на Сильвестра Сталлоне в «Короле Талсы».

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон.