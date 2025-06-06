Зачем смотреть новый боевик «Балерина»

В прокате «Балерина» — первый спин-офф киновселенной, выстроенной вокруг Джона Уика. Речь в картине идет о танцовщице с навыками убийцы, которая пытается отомстить злодею, оставившему ее сиротой. В главных ролях снялись Ана де Армас, Гэбриел Бирн и Анжелика Хьюстон, но не обошлось и без триумфального появления главной звезды франшизы Киану Ривза. «Лента.ру» разбирается, удалось ли «Балерине» превзойти оригинал.

© Lenta.ru

Дата выхода: 5 июня

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 5 минут

Режиссер: Лен Уайзман

В ролях: Ана де Армас, Иэн Макшейн, Гэбриел Бирн, Анжелика Хьюстон, Киану Ривз

Отец Евы Макарро хотел для нее лучшей доли, чем жизнь в альпийском городе убийц-фаталистов, которым руководит зловещий Канцлер (Гэбриел Бирн). Однако папу убили, а сироту взяла на воспитание группировка Ruska Roma — цивилизованный нью-йоркский клан убийц, действующий под прикрытием балетной школы. Ева (Ана де Армас) выросла любимой ученицей Директора клана (Анжелика Хьюстон), но почти полтора десятилетия лелеяла план мести. Заручившись поддержкой руководителя нью-йоркской гостиницы «Континенталь» Уинстона (Иэн Макшейн), Макарро отправляется в Чехию, а затем и в Альпы. Здесь ей предстоит встреча не только с Канцлером, но и с коллегой по имени Джон Уик (Киану Ривз), которого отправили сюда для сохранения шаткого мира между кланами.

440 миллионов долларов сборов при бюджете в девяносто — таков феноменальный по меркам франшизы результат, установленный четвертым «Джоном Уиком» в прокате. Работа над развертыванием киновселенной вокруг киллера по прозвищу Баба-яга велась уже к моменту премьеры последнего фильма, но после нее пошла с удвоенной силой. Первым камнем стал «Континенталь» — мини-сериал про юность хозяина убойной гостиницы Уинстона и его противостояние с бывшим метрдотелем в исполнении Мела Гибсона. Сериал обошелся без присутствия Киану Ривза и был встречен критиками и зрителями с прохладцей, хотя и определенно получился обаятельным.

«Балерина» была анонсирована даже раньше «Континенталя» — героиня впервые появилась на экране в «Джоне Уике 3», а играла ее настоящая танцовщица Юнити Филан. С Аной де Армас официально договорились в 2022-м, тогда же был запущен слух о том, что в кадре появится и Ривз. Это верный шаг, хоть и лишающий чистоты эксперимент по проверке жизнеспособности мира франшизы без главного героя.

Впрочем, ДНК «Джона Уика» «Балерина» сохраняет и на менее очевидном уровне

Студия Lionsgate купила сценарий будущего фильма еще в 2017-м. Написанный дебютантом Шеем Хаттоном текст был одобрен Дереком Колстадом. Для бессменного сценариста «Джона Уика» первый фильм серии в свое время тоже был своего рода дебютом — до этого он работал только над парой видеобоевиков с Дольфом Лундгреном. Известно, что Колстаду тогда пришлось отказаться от названия фильма и пережить переработку сценария главной звездой. Хаттону, который видел свою «Балерину» самостоятельным сюжетом, тоже осталось лишь согласиться на адаптацию сценария под нужды киновселенной. Зато пока «Балерина» проходила через переработки, Хаттон стал сценаристом четырех последних фильмов Зака Снайдера («Армии мертвецов», «Армии воров» и обеих частей «Мятежной Луны»). В творческом отношении это не самые удачные проекты, но все же значимые строки в резюме. Кроме того, Хаттон поучаствовал в сценариях третьего и четвертого «Джона Уика», которые писались уже с учетом будущих ответвлений.

Непосредственно производство «Балерины» до известной степени окутано туманом. Режиссер Лен Уайзман то ли переписал сценарий, то ли нет (в титрах Хаттон занимает соответствующую строчку в одиночку), потом были съемки и перенос премьеры с лета 2024-го ввиду пересъемок. По слухам, отец франшизы Чад Стахелски остался настолько недоволен «Балериной», что самостоятельно переснял большую часть картины в Праге. По другой информации, процессом все-таки руководил Уайзмен, а Стахелски подменил его только на время недолгой болезни. Внешне казалось, что «Балерина» оказалась в той ситуации, которую обычно называют «производственным адом» — без ожогов фильмы из него выходят нечасто. Недобрым знаком было и то, что картину не показывали критикам до официальной премьеры.

Тем приятнее для создателей залп положительных рецензий, опубликованных в мировой прессе уже сегодня

Некоторые даже называют «Балерину» лучшей частью франшизы, а де Армас — победительницей в актерском состязании с Ривзом. Превосходные эпитеты, судя по всему, лишь подчеркивают, что творческой состоятельности от этого фильма никто не ждал.

Тот факт, что работа Шея Хаттона входила в престижный «черный список» лучших нереализованных сценариев, говорит прежде всего о кризисе идей и сюжетов в американской киноиндустрии. Сценарий «Балерины» — ее самое слабое место. Не настолько, впрочем, чтобы нанести действительно солидный ущерб всему предприятию. Это вновь история про месть, но куда более конвенциональная, чем в «Джоне Уике», — не за собачку, а за папу. С миром фильмов зрителя знакомить уже не надо, так что сюжет сохраняет прямоту траектории контрольного выстрела в голову.

Лирических отступлений и прочих виньеток здесь по минимуму, но герой Нормана Ридуса выглядит вполне перспективно — быть может, даже для собственного сольного фильма

Поддерживая интерес зрителей между четвертым и пятым «Джоном Уиком», его авторы недавно выпустили отличный документальный фильм «Уик — это боль». Смотрится эта картина не хуже игровых лент. Здесь есть и авантюрная история запуска франшизы (например, решающую сумму в бюджет внесла Ева Лонгория), и драматичная история режиссерского партнерства Стахелски и Дэвида Литча, и трогательное признание Ривза в том, что Стахелски для него — как Скорсезе для Де Ниро. Кроме того, в фильме сформулированы стержневые принципы франшизы — один из них даже вынесен в название. Другое ноу-хау бывших каскадеров Стахелски и Литча заключается в том, что движение сюжета, особенности характеров и вообще драматургия по возможности перенесены в боевые сцены. Именно здесь бубнящие рубленые банальности герои раскрываются по-настоящему.

Неизвестно, действительно ли Стахелски переснял за Уайзманом весь основной блок, однако вышеупомянутый принцип в «Балерине» действительно реализован едва ли не ярче, чем в прошлых картинах. Возможно, дело еще и в том, что пара боев разворачивается при дневном свете — почти небывалая ситуация для неоготического китча, к которому тяготеет визуальная эстетика «Джона Уика». Две драки с активным применением гранат, одна с тарелками и одна с огнеметом — то, ради чего «Балерину» обязательно должны увидеть настоящие фанаты боевиков. Другое дело, что восхищение касается именно фантастической хореографии и работы каскадерского цеха. Как ни странно это прозвучит, но для таких сцен тоже нужна актерская игра — и вот с ней у примы «Балерины» есть проблемы.

Актерское присутствие де Армас в этом фильме — растянутая на два часа роль из последнего фильма бондианы «Не время умирать». Только там она недолго ассистировала Дэниелу Крейгу, а здесь вроде бы должна солировать. Дело даже не в таланте, а в харизме и магнетизме, которые есть, например, у Зои Кравитц, а у де Армас — нету. К счастью, создатели «Балерины» все понимают про свою главную звезду, так что ведут сюжет здесь в основном живописно стареющие мужчины Макшейн и Бирн, а также — великолепная Хьюстон. Ближе к финалу полноценно включается в дело и Ривз, чтобы вежливо напомнить, кто здесь главная звезда.

Впрочем, о проблемах с центральной актрисой думаешь уже постфактум, а само по себе время просмотра «Балерины» пролетает незаметно и с явным удовольствием. Среди прочего, здесь сохранена авантюрная философия оригинала, согласно которой старые правила надо уметь разворачивать в свою пользу. И в этой точке «Балерина», как ранее «Джон Уик», становится фильмом не только более умным, чем считает снобская публика, но и более актуальным, чем полагается двухчасовому эскапистскому боевику.