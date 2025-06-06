Что нужно знать о втором сезоне сериала «Скрежет металла»

Сериал «Скрежет металла» возвращается в июле 2025 года после двухлетнего перерыва. История болтливого курьера в исполнении Энтони Маки продолжится в масштабных гонках по пустошам постапокалиптической Америки. «Лента.ру» рассказывает, что известно про второй сезон «Скрежет металла», кто из персонажей серии оригинальных игр там появится и каким будет сюжет.

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Главное о втором сезоне сериала «Скрежет металла»

Оригинальное название: Twisted Metal

Жанр сериала: фантастика, постапокалипсис, боевик, комедия

Страна: США

Шоураннер: Майкл Джонатан Смит

Дата выхода 2-го сезона: 31 июля 2025 года

Где смотреть: Peacock

Количество серий: 12

В главных ролях: Энтони Маки, Стефани Беатрис, Нив Кэмпбелл, Энтони Кэрриган

Рейтинги сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 7.3 / 7.3

Сериал «Скрежет металла» — экранизация одноименной серии игр на PlayStation, которые выходили с 1995 по 2012 год. Это боевые гонки на выживание с элементами шутера: на автомобили можно установить оружие вроде ракет или гранатометов и избавляться от соперников.

Атмосферу постарались передать в сериальной адаптации: автомобили и гонки в стиле «Безумного Макса», яркие и чудаковатые персонажи, экстравагантные костюмы и маски, черный юмор. Действие происходит в постапокалиптической пустоши, по которой гоняют на кастомизированных автомобилях с оружием.

Первый сезон вышел в 2023 году. Второй возвращается после двухлетнего перерыва.

Дата выхода

Премьера второго сезона запланирована на 31 июля 2025 года. Стриминг пока не объявил точное расписание выхода всех эпизодов. Но первый сезон выпустили сразу целиком, поэтому можно предположить, что со вторым будет так же.

Во втором сезоне будет 12 эпизодов — на два больше, чем в первом.

Трейлер

Сюжет

Сериал рассказывает о Джоне Доу (Энтони Маки) — курьере, который должен доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. Действие происходит в Разъединенных Штатах Америки, которые находятся на территории разрушенных США.

Джон болтает почти так же быстро, как ездит, а еще не помнит своей семьи и прошлого. Он входит в группу «молочников» — так называют водителей-фрилансеров, которые должны за оговоренный срок доставлять посылки в опасные места. Если Джон успешно выполнит задание, то узнает о своем прошлом. Проблема в том, что за ним гонятся толпы мародеров. Но Джон находит себе напарницу — Тихоню (Стефани Беатрис).

Наперегонки с преследователями Джон и Тихоня пересекают США. Попутно они встречают чудаковатых персонажей, почти все из которых — персонажи-гонщики из оригинальной серии игр. Среди них любимец геймеров и один из символов сериала — клоун-убийца Сладкоежка (сыграл Самоа Джо, озвучил Уилл Арнетт).

Чем закончился первый сезон

С помощью Тихони герой вовремя доставляет посылку для Рэйвен (Нив Кэмпбелл) — главы Нового Сан-Франциско. Внутри оказывается мороженое, которое ей передал некий Калипсо. Рэйвен жалуется, что он выбрал неверный вкус.

Впрочем, заказ оказался проверкой навыков Джона Доу: ему предлагают гражданство в Новом Сан-Франциско. Тихоню за стены сообщества не пускают, и она уговаривает Джона пойти без нее и начать новую жизнь.

При этом сообщество предлагает Тихоне стать новым «молочником», но она отказывается и отдает предложенные ей продукты людям, голодающим за стенами.

Новая жизнь дается Джону с трудом, хотя он заводит друзей и даже начинает встречаться с одной из городских стражниц. Его преследует ощущение неправильности происходящего: все люди по приказу Рэйвен стараются сделать его жизнь лучше. В итоге Джон решает вернуться в пустошь к Тихоне.

Рэйвен пытается убедить его остаться и даже рассказывает, что дом его детства находится в Новом Сан-Франциско. Она дает Джону несколько старых семейных фотографий и говорит, что у него есть сестра — возможно, она еще жива. Когда ей не удается переубедить Джона, Рэйвен берет его в плен.

Оказывается, все это время она готовила курьера к участию в первом турнире «Скрежет металла», который устраивает Калипсо. Джон должен стать ее гонщиком.

О чем будет второй сезон

Новый сезон посвящен смертельно опасному турниру «Скрежет металла» — гонкам на выживание, которые устраивает таинственный злодей Калипсо (Энтони Кэрриган). Джон Доу и Тихоня теперь встречаются. Вместе они поборются за главный приз — исполнение любого желания. Все осложнит появление давно потерянной сестры Джона — Кристы, которую также знают как Доллфейс (Тиана Окойе).

Поклонникам франшизы пообещали еще больше знакомых по играм персонажей и гораздо больше навороченных автомобилей, чем было в первом сезоне. Вернется и Сладкоежка — он тоже поучаствует в турнире.

По словам исполнителя главной роли Энтони Маки, «в этом сезоне все станут злодеями».

Актерский состав

Энтони Маки («Капитан Америка: Новый мир», «Видоизмененный углерод») — Джон Доу, водитель с амнезией, который занимается доставкой специфичных посылок.

Стефани Беатрис («Бруклин 9-9», «Энканто») — Тихоня, выживальщица и напарница Джона, затем — его возлюбленная.

Рестлер Самоа Джо и актер Уилл Арнетт («Конь БоДжек», «Гадкий Я») — Сладкоежка. Маньяк в маске, управлявший грузовиком с мороженым. Джо Синоа работал в кадре, а Уилл Арнетт озвучил персонажа.

Энтони Кэрриган («Барри», «Смерть единорога») — Калипсо, ведущий и организатор гоночного турнира «Скрежет металла». Этот персонаж появлялся в каждой игре серии.

Томас Хейден Черч («Человек-паук 3: Враг в отражении», «Мы купили зоопарк») — агент Стоун, лидер полицейских сил, считающий себя последним оплотом закона в хаосе. Главный противник Джона из первого сезона.

Тиана Окойе («Кремниевая долина», «В лучшем мире») — Криста, также известная как Доллфейс. Давно потерянная сестра Джона Доу и лидер банды «Куколки».

Нив Кэмпбелл (франшиза «Крик», «Разрыв») — Рэйвен, глава Нового Сан-Франциско.

Джейми Ньюманн («Атланта», «Джессика Джонс») — Миранда Уоттс, лидер «Конвоя» — группы выживальщиков, которые путешествуют на грузовиках.

Дайни Родригес («Дневники вампира», «Рэй Донован») — Эмбер Роуз, выживальщица и подруга Миранды Уоттс.

К своим ролям также вернутся актеры сериала Таж Воганс (Майк) и Майк Митчелл (Стью).

А еще во втором сезоне Джейсон Манцукас), Кровавая Мэри (Хлоя Файнмен), Аксель (предположительно, Майкл Джеймс Шоу), Мистер Гримм (Ричард де Клерк), Мэйхем (Сэйлор Курда) и Вермин (Лиза Гилрой).

Производство

Актер Энтони Маки объявил о том, что сериал «Скрежет металла» получит второй сезон, в декабре 2023 года на церемонии The Game Awards. Съемки начались в августе 2024 года.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Майкл Джонатан Смит, известный по работе над сериалом «Кобра Кай».

В серии игр есть камео музыканта Роба Зомби. Там он — Мистер Зомби, один из водителей и участник турнира. Несмотря на ожидания фанатов, во втором сезоне он вряд ли появится — информации о его участии нет, а съемки совпали по датам с туром музыканта.