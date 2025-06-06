Что известно о премьере продолжения боевика «Черный пес»

Премьера продолжения остросюжетного боевика с Владимиров Епифанцевым «Чёрный пёс» состоится на НТВ 12 июня 2025 года. В шестой части фильма Андрею Рубцову предстоит встать на пути хакера и сталкера-маньяка, которые угрожают убить владелицу одного из крупнейших маркетплейсов и её дочь. ИнтерМедиа напоминает, что проект создан по мотивам произведений Николая Чергинца.

© кадр из фильма «Черный пес»

После событий предыдущей части фильма Андрей Рубцов (Владимир Епифанцев) ведёт размеренную жизнь фермера, пока за помощью к нему не обращается профайлер Ванда Кирсанова (Ольга Боровская). Когда-то давно они вместе участвовали в операции по спасению заложников. Кирсанова занимается делом своей подруги Эльвиры Лариной (Ирина Баринова) – владелицы одного из крупнейших маркетплейсов. С недавних пор компанию Лариной атаковал хакер под ником Данте и сумел получить доступ к клиентской базе. Теперь он шантажирует бизнесвумен, угрожая слить данные в сеть. Усугубило проблемы появление сталкера-маньяка, который преследует не только Эльвиру, но и её дочь Лизу (Кристина Корбут).

- Главный ключ к тому, чтобы роль получалась интересной – быть самим собой, - считает Владимир Епифанцев. – Для этого я постоянно использую на съёмочной площадке один приём – «идти от себя». То есть, когда зрители смотрят сериал и видят Андрея Рубцова, то они смотрят на Владимира Епифанцева. Малейшие изменения в персонаже – мои. На съёмочной площадке мне всегда нравилась команда, с которой быстро и легко работалось и то, с каким уважением ко мне там относились. Рядом всегда находилась каскадёрская группа, благодаря которой я ощущал всю силу и мощь проекта, они придавали мне уверенности. Бывали проекты, на которых у меня развивались комплексы из-за того, что многое мне уже было не по силам. Но, когда приезжал на площадку «Чёрного пса», я сразу понимал, что у меня всё получится. В шестом сезоне появилось больше спокойных и в то же время динамичных сцен. Герои стали более драматичными, я впервые попробовал в этой роли измениться в соответствии с возрастом. Всё-таки 10 лет почти прошло с выхода первого «Чёрного пса», поэтому персонаж должен меняться.

В ходе расследования Андрей Рубцов и Ванда Кирсанова выясняют, что на самом деле Эльвиру преследует её прошлое, в котором скрыто слишком много скелетов в шкафу. Они узнают, что под ником Данте скрывается очень близкий для Лариной человек, который собирается отправить на тот свет всю её семью.