Опубликованы свежие постеры «Супермена»

Warner Bros. продолжает рекламировать фильм «Супермен» Джеймса Ганна. В этот раз — снова постеры, но уже не супергероев, а обычных сотрудников Daily Planet вместе с Кларком Кен

© Чемпионат.com

Новые постеры «Супермена»

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом, Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).