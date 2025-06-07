Продюсер рассказал о создании фильма «Самозванцы»

Продюсер фильма «Самозванцы» Георгий Лордкипанидзе рассказал о создании картины, отметив, что авторы постарались совместить в ней элементы нескольких жанров.

Фильм вышел в прокат 5 июня. В картине по мотивам «Бориса Годунова» Александра Пушкина снялись Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Александр Адабашьян и Анна Михалкова. По сюжету фильма, в ночь на 4 октября 1993 года судьба России, судьба неоконченного фильма «Борис Годунов» и судьбы героев драматично переплетаются у Останкинского телецентра в Москве.

Фильм драматический, потому что обстоятельства драматичные, увлекательные. Сложные переплетения судеб героев и стоящих перед ними проблем. Триллер, потому что пространство основного действия фильма, пространство октября 1993 года само по себе уже несет тревогу. Обязательный элемент этого жанра, — сказал Лордкипанидзе в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Производством киноленты занялись «Русские исторические медиа» и «Централ Партнершип» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.