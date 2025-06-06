Владимир Познер снялся в сериале «Беспринципные»

Журналист и телеведущий Владимир Познер появится в роли самого себя в финальной серии «Беспринципных в Питере». Телеведущий пополнил галерею известных авторов, традиционно появляющихся в конце сезонов.

Одна из интриг финала каждого сезона сериала «Беспринципные»: кого герой Павла Деревянко Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу? В прошлые разы его визави становились писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, сам автор «беспринципных» рассказов Александр Цыпкин, а также певец и продюсер Тимати.

Сериал «Беспринципные в Питере», созданный компаниями «Медиаслово» и Плюс Студией, стартовал на Кинопоиске 24 апреля. Спин-офф популярной франшизы это история Вали, которая отправляется покорять северную столицу: знакомится с местными критиками, художниками и другими представителями элиты, проникает в самый закрытый питерский клуб и становится королевой вечеринок.

Помимо Павла Деревянко, к своим ролям в продолжении проекта вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Павел Ворожцов, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева, Алика Смехова и другие актёры. Среди новых героев — друзья Вали: ревнивица Лена (Анна Ковальчук) и её муж-лётчик Александр (Владимир Яглыч), экскурсовод Вика (Стася Милославская), питерский художник Андрей (Роман Васильев), Гоша (Игорь Верник) и его жена Анна (Александра Ребенок).

Премьера финальной серии состоится на Кинопоиске 12 июня.