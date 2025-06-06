Вышел тизер-трейлер триллера «Мужчина у меня в подвале»

Опубликовали первый тизер-трейлер психологического триллера «Мужчина у меня в подвале». Главные роли в ленте исполнили Уиллем Дефо и Кори Хокинс.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты основан на одноимённом романе Уолтера Мосли. История разворачивается в афроамериканском районе Саг Харбор, где Чарльз Блэйки сталкивается с безработицей, а бизнесмен Эннистон Беннет предлагает ему арендовать подвал на всё лето за крупную сумму. Ничего не подозревая, Чарльз соглашается.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Картина выйдет в кинотеатрах и на стриминге Disney+ (через Hulu). Пока нет даже примерной даты выхода.