Когда в России покажут фантастическое аниме «Гачиакута»

«Кинопоиск» представил дублированный трейлер аниме «Гачиакута». Проект доберётся до онлайн-кинотеатра 6 июля и будет выходить в России одновременно с Японией. В первый сезон войдёт 24 эпизода, их можно будет посмотреть с субтитрами или в озвучке студии DEEP.

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Видео доступно во VK-группе Официальное аниме в России. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

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События «Гачиакуты» разворачиваются в будущем и рассказывают о парне по имени Рудо. Однажды его ложно обвиняют в убийстве и в наказание сбрасывают из летающего города, где он жил, в мир-свалку, в котором обитают хищные мусорные чудовища. С ними сражаются «уборщики», одним из которых становится Рудо.

Одним из сценаристов аниме выступил Хироси Сэко, ранее он работал над «Атакой титанов» и «Дандаданом». Производством занимается студия Bones, авторы «Стального алхимика».