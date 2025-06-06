Первые зрители оценили фильм «Проект «Аве Мария»

Издание World of Reel опубликовало колонку, посвящённую фильму «Проект «Аве Мария». Съёмки фантастической картины по мотивам книги Энди Вейера с Райаном Гослингом завершились ещё в октябре 2024 года, а в конце мая состоялась первые тестовые показы ленты.

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Источник журналистов, посмотревший раннюю трёхчасовую версию фильма, описывает ленту как эмоциональную смесь «Интерстеллара» и «Прибытия». Зритель особенно хвалит захватывающий сюжет и актёрскую игру Райана Гослинга, который превосходит себя по сравнению с «Человеком на Луне». Его также поразило высокое качество спецэффектов и необычная операторская работа.

Журналисты предполагают, что позитивные реакции с тестовых показов могут стать сигналом для Amazon к переносу даты релиза. Сейчас картина намечена на 20 марта 2026 года, однако релиз могут сдвинуть на осень 2025-го — в том числе ради возможности выиграть награды на «Золотом глобусе» и «Оскаре».