Сколько составил бюджет фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большую колонку, посвящённую бюджетам современных блокбастеров. Из материала стало известно, что крупные киностудии стараются серьёзно уменьшать расходы на свои картины, однако они всё равно достигают очень высоких показателей.

© Чемпионат.com

Так, грядущий «Мир Юрского периода: Возрождение» обошёлся студии Universal Pictures примерно в $ 180 млн. И это при условии, что компания приложила очень большие усилия для уменьшения бюджета. Для сравнения: примерно столько же стоила вторая часть обновлённой трилогии с Крисом Праттом, вышедшая в 2018 году.

Инсайдеры отмечают, что Universal потратила большую сумму на маркетинг картины — общий бюджет ленты может составить от $ 330 млн до $ 400 млн. Судя по всему, в компании надеются на гигантский кассовый успех: предыдущие картины во франшизе собирали более $ 1 млрд в прокате.

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоится 3 июля в мировых кинотеатрах. Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).