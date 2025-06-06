Сериал Юрия Быкова «Лихие» обзавелся новеллизацией

По мотивам резонансного сериала Юрия Быкова о бандитах девяностых "Лихие" (18+) вышел одноимённый роман.

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Презентация книги состоялась в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

Автор - сценарист и продюсер проекта Олег Маловичко и Татьяна Загдай.

По словам Татьяны Загдай, книга "позволяет глубже раскрыть внутренний мир персонажей, показать мотивы их поступков", а заодно вставить эпизоды, не вошедшие в сериал.

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает об отце и сыне, вместе работающих киллерами.

В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Юрий Быков, Кирилл Полухин, Аскар Ильясов, Марина Васильева, Анна Котова, Иван Добронравов и другие.

Первая часть сериала вышла в прошлом году, вторую ждём в этом.