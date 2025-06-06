Организаторы премии ИРИ отказались от маньяков и насилия

Главный критерий для номинации на премию - социальная значимость, триумфаторы премии 2025 года победили в жёсткой конкурентной борьбе, рассказал НСН Алексей Гореславский.

Сериалы про маньяков и насилие никогда не войдут в список номинантов Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), поскольку эти проекты отличает негативное воздействие на аудиторию, заявил в разговоре с НСН гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

5 июня в Москве состоялась церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной ИРИ. В номинации «Игровой сериал до 30 минут» победу одержал один из первых детско-семейных проектов, поддержанных ИРИ, - «Любопытная Варвара». Среди прочих номинантов этот сериал отличает наиболее высокая оценка на «Кинопоиске» - 8.2. В номинации «Игровой сериал более 30 минут» награда досталась сериалу «ГДР», также созданному при поддержке ИРИ. Его оценка на «Кинопоиске» - 7.9. Как пояснил Гореславский, список номинантов премии формируется по простой схеме.

«В декабре производители могут подать заявки на свои проекты. Формируется лонг-лист, дальше эксперты оценивают все заявки по системе баллов. Все, кто набирает определенное количество баллов, формируют десятку. Далее из десятки наиболее перспективных проектов жюри отбирает пять, по которым производится голосование. Жюри – это члены продюсерского совета института развития интернета. Более 45 человек – лидеров индустрии, руководителей платформ, телевизионных каналов, кинопроизводителей», - отметил он.

По его словам, в разгар голосования за победу в номинацию часто наблюдается серьезная конкуренция.

«Каждый в год в ряде номинаций идет серьезная борьба. Это касается раздела "Документальный проект", и "Игровой сериал до 30 минут" и в большом жанре "Игровой сериал более 30 минут". В этом году довольно серьезная борьба развернулась между двумя-тремя проектами, каждый из которых был близок к победе. К сожалению, не могу раскрывать детали голосования, чтобы никому не было обидно. Однако должен сказать, что сериалы "ГДР" и "Любопытная Варвара" победили в честном голосовании в довольно жесткой борьбе», - рассказал Гореславский.

При этом собеседник НСН также уточнил, что некоторые проекты в силу жанровых особенностей или сценария никогда не смогут попасть в лонг-лист премии.

«Напомню, что премия вручается за социально-значимый контент. Это означает, что в каждом из проектов должен быть аспект смыслового воздействия на общество. Если это воздействие негативно, оно лишь призвано вызывать эмоции и разжигать страсти, то такой контент в номинацию премии попасть не может. Условно, никакое кино про маньяков или насилие оказаться в шорт-листе и даже лонг-листе премии шанса не имеет», - заявил он.

В апреле 2025 года сообщалось, что ИРИ поддержит 90 проектов в рамках конкурса на создание молодежного контента. Среди веб-сериалов поддержку получили комедийный проект «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, у которого есть личный блог. Также детективный сериал «Участковый – Саша» о выпускнике академии МВД, которого переводят по работе в отдаленную деревню, и другие работы. Общая сумма поддержки составит 2,7 миллиарда рублей. Все отобранные проекты должны быть реализованы до 14 ноября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».