Вышел первый трейлер «Доктора Веры» по повести Бориса Полевого

Онлайн-кинотеатр Wink.ru опубликовал первый трейлер сериала "Доктор Вера" по одноимённой повести Бориса Полевого.

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В центре сюжета, основанного на реальных событиях, - история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в оккупированном немцами городе. Выполняя свой врачебный долг, Вера делает вид, что сотрудничает с нацистами, за что получает осуждение сограждан, не знающих, что Вера прячет в больнице центр партизанского движения.

В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова и другие.

Съёмки проходили в Ярославле, Торжке и подмосковной усадьбе Суханово.

Серий будет пять, премьера - 13 июня.