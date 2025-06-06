«Балерина» собрала в РФ в пять раз больше, чем ближайший преследователь

Фильм с Аной де Армас "Балерина" по вселенной "Джона Уика", вышедшая в минувший четверг, уже заработала почти 33 млн рублей в российском прокате, сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Это почти в пять раз больше, чем заработок с 5 июня ближайшего преследователя - российской семейной комедии "сНежный человек", собравшей 6,792 млн рублей. Общая касса ленты, стартовавшей в прокате 29 мая, приближается к 50 миллионам.

На третьем месте - фильм "Соловей против Муромца", собравший 5,3 млн рублей за эти дни (общая сумма - свыше 137 млн при старте 22 мая).

При этом следует отметить, что старт "Балерины" значительно скромнее аналогичных показателей фильмов оригинальной франшизы. Кстати, незадолго до премьеры рейтинг фильма был повышен с 16+ до 18+.

Наша рецензия на фильм - здесь.