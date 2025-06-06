Пропадут ли из российских кинотеатров триллеры с боевиками

Продюсеры не такие смелые, как творцы, и пытаются делать «сказку за сказкой», сказал в эфире НСН Андрей Золотарев, а Роман Исаев отметил, что написать сценарий хорошего детектива или триллера очень сложно.

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Успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров, объяснили в интервью НСН сценарист Андрей Золотарев и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович ранее заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины люди смотрят в кинотеатрах (по его словам, это мировой тренд), а другие жанры - триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство, их выбирают подписчики онлайн-кинотеатров. Золотарев согласился с этим мнением, отметив, что в детективах проблемы нет.

«Я согласен, но этот тренд обусловлен не тем, что зритель не хочет смотреть детективы. Это, скорее, связано с предложениями продюсеров, потому что продюсеры, в отличие от творцов - люди не смелые, они всегда идут за трендами. Если кто-то один сделал хорошую сказку, то другой продюсер тоже пытается вслед за ним делать хорошую сказку. Это не значит, что зритель не готов смотреть детективы. Когда выходит качественный детектив, как, например, "Достать ножи", его чудесно посмотрели и там, и там – это работало и в кинотеатральном, и в диджитальном прокате. Поэтому мне кажется, что этот тренд обусловлен главным образом опасениями продюсеров», - сказал Золотарев.

Со своей стороны, Роман Исаев не согласился со словами Биковича о мировом тренде.

«Нет, я совершенно с этим не согласен, потому что картины, которые идут в международном прокате - в Соединенных Штатах и на других рынках - показывают достаточно интересную динамику и в других жанрах. Чего стоят одни "Грешники", которые произвели фурор в кинотеатрах в США? Примеров, когда не семейное кино показывает достойную кассу, достаточно много в текущем международном прокате. То, что наши кинопродюсеры, в основном, сейчас все ударились в производство сказок, - это инерционный процесс, который мы наблюдаем на протяжении нескольких лет. Просто наши продюсеры не хотят, не умеют делать большое кино в других жанрах. При этом есть исключения, "Кракен" собрал миллиард рублей. Написать сценарий хорошего детектива или триллера сложно, это большой риск. Делать сказки по мотивам богатейшего русского народного фольклора, конечно, намного проще», - заключил собеседник НСН.

Самими кассовыми фильмами мая в российском прокате стали военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым, а также фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым, сборы которого перевалили за миллиард рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».