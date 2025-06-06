Три сериала, снятых в кинопарке «Москино», получили признание ИРИ

Три проекта московского кинокластера удостоены Национальной премии интернет-контента. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Telegram-канале сети городских кинотеатров «Москино».

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Сериалы «Последний Богатырь. Наследие», «По зову сердца» и «ГДР» стали победителями IV Национальной премии интернет-контента. Сцены для всех трех проектов снимали в кинопарке и на кинозаводе «Москино», — говорится в Telegram-канале кинопарка.

В Москве также начались съемки полнометражного игрового фильма «Московская касса невест». Он представляет собой авантюрную историческую романтическую комедию с элементами фантастики. Производством ленты занимается продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Министерства культуры России и участии студии Monumental Vision. Съемки ленты пройдут, в том числе в кинопарке «Москино».

7 и 8 июня в столице в десятый раз состоится мультижанровый фестиваль «Солома», который пройдет на центральной площади кинопарка «Москино». В разные годы на фестивале выступали начинающие артисты, такие как Untone Chernov, Zavazalsky, Sasha Garahanov, а также группы «Обе две», «Нееет, ты что», «Комната культуры» и другие.