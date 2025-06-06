Что известно о новом сериале «Декстер: Воскрешение»

Летом 2025 года состоится премьера сериала «Декстер: Воскрешение». Это новая часть популярной детективной франшизы, которая стартовала в 2006 году. Оригинальный «Декстер» стал одним из главных сериальных хитов нулевых. В центре продолжения вновь окажется «благородный» маньяк Декстер Морган, который нападает только на избежавших наказания преступников. «Лента.ру» рассказывает о дате выхода, сюжете и актерском составе «Воскрешения», а также объясняет, как это шоу будет связано с остальными сериалами о Декстере.

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Главное о сериале

Страна: США

США Оригинальное название: Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection Жанр: криминальная драма

криминальная драма Шоураннер: Клайд Филлипс

Клайд Филлипс Сколько серий: 10

10 Длительность одной серии: неизвестно

неизвестно Когда выйдет: июль 2025 года

июль 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Paramount+, американский телеканал Showtime

стриминговый сервис Paramount+, американский телеканал Showtime В главных ролях: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Нтаре Мвине, Джилл Мари Лоуренс

Оригинальный «Декстер» шел с 2006 по 2013 год и состоял из восьми сезонов. Шоу рассказывало о маньяке Декстере Моргане (Майкл С. Холл), который работал судмедэкспертом в полиции Майами и тайно расправлялся с негодяями, чтобы удовлетворить свою жажду крови.

В 2021 году сериал обзавелся первым сиквелом — мини-сериалом с подзаголовком «Новая кровь». В нем Декстер перебрался в Нью-Йорк и воссоединился со своим сыном Гаррисоном (Джек Элкотт).

В декабре 2024 года в эфир вышло еще одно шоу о маньяке-линчевателе — приквел «Декстер: Первородный грех». В нем юный Декстер (Патрик Гибсон) стажировался в полиции и учился контролировать свои жестокие наклонности под руководством приемного отца Гарри (Кристиан Слэйтер). В апреле 2025-го этот спин-офф продлили на второй сезон.

Дата выхода

Изначально шоураннер проекта Клайд Филлипс обещал, что новый сериал о Декстере Моргане выйдет в эфир в июне 2025 года, однако позже релиз решили перенести на месяц вперед. Точную дату выхода новых серий раскрыли в первом тизере проекта. Премьера сериала «Декстер: Воскрешение» состоится 11 июля 2025 года.

В этот день две первые серии шоу выйдут на площадке Paramount+. Через два дня после онлайн-премьеры серии покажут в эфире телеканала Showtime. Первый сезон «Воскрешения» будет состоять из десяти эпизодов — остальные серии будут выходить раз в неделю по воскресеньям.

Обратите внимание, что стриминг Paramount+ официально не работает в России. Возможно, через некоторое время после премьеры «Воскрешение» появится на отечественной «Амедиатеке»: там можно посмотреть как оригинального «Декстера», так и его первый сериал-продолжение, «Декстер: Новая кровь».

Даты выхода серий

1-2-я серии — 11 июля 2025 года

3-я серия — 20 июля 2025 года

4-я серия — 27 июля 2025 года

5-я серия — 3 августа 2025 года

6-я серия — 10 августа 2025 года

7-я серия — 17 августа 2025 года

8-я серия — 24 августа 2025 года

9-я серия — 31 августа 2025 года

10-я серия — 7 сентября 2025 года

Трейлер

Paramount+ еще не поделился полноценным трейлером к сериалу «Декстер: Воскрешение». 29 апреля 2025 года стриминг опубликовал первый тизер нового сериала.

В тизере Декстер Морган в исполнении Майкла С. Холла читал газету, в которой сообщалось о его собственной смерти. Двадцатисекундный видеоролик не раскрыл никаких деталей сюжета — и все равно собрал почти полмиллиона просмотров за месяц.

Сюжет

Сюжет нового сериала о маньяке Декстере Моргане (Майкл С. Холл) стартует через несколько недель после событий шоу «Декстер: Новая кровь». В финале мини-сериала Декстер лишил жизни невиновного человека и тем самым нарушил свой своеобразный кодекс чести. В итоге маньяка застрелил его собственный сын Гаррисон (Джек Элкотт).

Оказывается, это ранение не было смертельным, но из-за выстрела маньяк впал в кому. Пришедший в себя Декстер узнает, что Гаррисон бесследно исчез. Он решает отыскать сына, чтобы извиниться и поговорить с ним начистоту. Ситуация становится еще более напряженной, когда в происходящее вмешивается детектив Анхель Батиста (Дэвид Зайас) — бывший товарищ и коллега Моргана. В новом сериале Декстеру Моргану придется наконец разобраться с демонами прошлого, чтобы окончательно не потерять себя.

Кстати, история маньяка-линчевателя и его сына, скорее всего, не закончится на первом сезоне. Исполнитель главной роли Майк С. Холл рассказал, что в планах у Showtime как минимум еще один сезон.

Производство

Сиквел сериала «Декстер: Новая кровь» анонсировали в июле 2024 года на Comic-Con в Сан-Диего. Тогда стало известно, что в разработке находится прямой сиквел сериала «Декстер: Новая кровь», который вышел на телеканале Showtime в 2021 году.

Шоураннером и исполнительным продюсером «Воскрешения» стал Клайд Филлипс. Он работал и над оригинальным «Декстером», и над двумя спин-оффами — «Новой кровью» и «Первородным грехом».

В первом сезона режиссерское кресло поделили два постановщика — Маркос Сига («Декстер», «Дневники вампира») и Моника Реймунд («Декстер: Первородный грех», «Обмани меня»). Сига снял шесть эпизодов, включая два дебютных и два финальных, а Реймунд — оставшиеся четыре серии. Оператором проекта выступил Рэмси Никелл, который работал над сериалами «Бойтесь ходячих мертвецов» и «В поисках Аляски».

В число продюсеров «Воскрешения» вошли Лилли Барнс («Жизни матрешки»), Мэри Леа Саттон («Медики Чикаго»), Скотт Рейнольдс («Джессика Джонс») и даже сам Майкл С. Холл, играющий Декстера.

Съемочный процесс стартовал в Нью-Йорке в январе 2025 года. Первые кадры из сериала появились в апреле 2025-го.

Актеры и роли

В сериале «Декстер: Воскрешение» к своим ролям вернутся многие герои из предыдущих частей франшизы. Маньяка Декстера Моргана вновь сыграет Майкл С. Холл.

В касте шоу есть и новые громкие имена. Зимой 2025 года стало известно, что в шоу сыграют Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Ума Турман («Убить Билла»), Кристен Риттер («Джессика Джонс»), Стив Ширрипа («Клан Сопрано») и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).

Актеры сериала «Декстер: Воскрешение»

Майкл С. Холл («Час расплаты») — Декстер «Декс» Морган, серийный убийца;

Дэвид Зейес («Тюрьма Оз») — Анхель Батиста, детектив, долгое время считал Декстера своим лучшим другом;

Джек Элкотт («Покерфейс») — Гаррисон Морган, сын Декстера;

Джеймс Римар («Оппенгеймер») — Гарри Морган, приемный отец Декстера;

Питер Динклэйдж («Люди Икс: Дни минувшего будущего») — Леон Пратер, миллиардер, благотворитель и успешный бизнесмен, скрывающий свои тайны;

Ума Турман («Криминальное чтиво») — Чарли, глава охраны Леона Пратера;

Нтаре Мвине («Кровавый алмаз») — Блессинг Камара, оптимистичный водитель такси;

Кадиа Сараф («Хорошая борьба») — детектив Клодетт Уоллес;

Доминик Фумуса («Сопрано») — детектив Мелвин Олива.

В первом сезоне сериала «Декстер: Воскрешение» также сыграют Эмилия Суарес («Хороший человек»), Дэвид Мадигофф («Скорая помощь»), Эрик Стоунстрит («Американская семейка»), Дэвид Дастмалчян («Полночь с дьяволом») и Джимми Смитс («Полиция Нью-Йорка»).

Джон Литгоу (Дамблдор из нового сериала по «Гарри Поттеру» от HBO) вернется к своей роли из оригинального сериала — актер вновь сыграет маньяка по прозвищу Троица, который появлялся в четвертом сезоне шоу. Роль серийного убийцы, который обязательно должен совершить несколько нападений подряд, принесла Литгоу «Эмми» и «Золотой глобус».