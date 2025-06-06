Брянская киностудия готовит документальный проект о медведях Камчатки

В рамках XVI Международного форума "Экология" сегодня, 6 июня, был представлен новый совместный проект Фонда защитников природы и семейной киностудии "Шпиленок фильм", зарегистрированной в Брянской области – кино о семье бурых медведей Камчатки. Поддержку созданию ленты окажет ВТБ. Непосредственными авторами картины станут создатели фильма "Огненный лис" (0+) – Анна и Дмитрий Шпиленок. Выход новинки на широкий экран намечается на 2028 год.

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За семьей бурых медведей, живущей в Кроноцком заповеднике на Камчатке, наблюдают уже с прошлой осени. За животными ведется съемка в естественной среде обитания. При этом снимают зверей не с помощью фото- или видеоловушек, а через камеру оператора. Это придает съемочному процессу дополнительные трудности: от плохой погоды до возможной реакции медведей. Они должны привыкнуть к человеку с камерой, разрешить ему следовать за ними по пятам. Но, несмотря на все сложности, документалисты засняли уникальный контент: рождение и первые дней жизни медвежат, спрятанных в берлогах, находящихся на отвесных скалах. Медведица из соображений безопасности залезла на роды высоко в горы. Потом ей пришлось по одному перетаскивать детенышей в яму, вырытую на 10-20 метров ниже, рассказала Анна Шпиленок.

Сейчас документалисты готовятся снимать, как медведи ловят в озере нерестящегося лосося. В шутку авторы зовут этот этап "нажировочным сезоном" Осенью они запечатлеют, как животные уходят на зимовку в берлоги – частично этот процесс уже снят в ходе разведочной экспедиции. И годовой цикл жизни медведей в кино будет завершен.