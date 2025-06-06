Генпродюсер Okko рассказал о сериале «Общак. Главная ОПГ России»

Гавриил Гордеев объяснил НСН, почему стриминг решил представить документальный проект об одной из крупнейших преступных группировок 90-х к премьере второго сезона сериала «Лихие».

Многие сюжеты романтизируют 90-е, но документальность позволяет наиболее достоверно представить этот исторический период, заявил специальному корреспонденту НСН генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета.

В рамках конкурсной программы Beat Film Festival онлайн-кинотеатр Okko представит сериал «Общак. Главная ОПГ России». На стриминге проект станет доступен осенью, одновременно с выходом продолжения саги «Лихие». В новом документальном сериале об одной из крупнейших преступных группировок, действовавших на Дальнем Востоке, представят реальных участников истории: действующих на момент развития событий членов ОПГ «Общак», представителей власти и свидетелей. Как рассказал Гордеев, документальный жанр нового проекта позволил создателям раскрыть истинную драматичность 90-х.

«Сериал покажет всю отвратительность того времени, хотим закрыть тему 90-х со всей ее драматичностью. Хочется, чтобы у людей не возникало желания соревноваться с прошлым и играть по правилам прошлого. Глядя на успех оригинального художественного сериала, хотелось чуть больше ужаса раскрыть в документальной форме. Может показаться, что это для кого-то были хорошие времена, и круто, что именно в документальном формате мы из первых уст слышим, как люди осознают, что тогда было страшно. Они сожалеют, что во все это ввязались. Это очень ценная форма», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, 90-е могут надолго задержаться в кинематографе, при этом не исключено, что затем наметится и тренд на истории из нулевых.

«Все, что происходило 30 назад, вызывает у нас ностальгию. Также 90-е - рубеж и период, который перевернул многое, принес много травм во всех смыслах нескольким поколениям. И тем, кто был непосредственным участником событий, и поколению младше. Дети наши тоже пострадали, они меньше видели родителей из-за тяжелых времен. Есть периоды в истории страны и мира, которые становятся основой для сюжетов художественных произведений на долгие годы. Думаю, 90-е будут упоминаться еще много лет, как события, которые нанесли заметный урон. Переключение на нулевые возможно. Наверное, сначала это будет ностальгия, но потом осознают, что безудержное, безответственное поведение в нулевые привело к определенным последствиям», - допустил он.

Ранее сценарист Олег Маловичко, работавший над первым сезоном сериала Юрия Быкова «Лихие», в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что кинотворцы снова и снова возвращаются к теме 90-х, поскольку этот исторический период является временем возникновения новой идентичности страны.