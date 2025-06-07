В Крыму представили документалку про художницу и писателя Елену Утенкову

Документальный фильм "Дороги на том берегу" о московской художнице и писателе Елене Утенковой-Тихоновой представили в Крыму, передает корреспондент ТАСС. В фильме режиссера Даниила Каплана она рассказывает об особенностях творческого процесса, этапах создания художественных произведений.

Она признается в любви к маленьким городам, в каждом из которых есть свое очарование: это и колесо обозрения на окраине Ельца, берега Тарусы, палисадники Коломны. А еще множество дорог, уходящие за горизонт поезда и обнимающиеся люди.

"Это такой разговор в мастерской, - сказала ТАСС Утенкова. - Режиссеру Даниилу Каплану был интересен такой свободный разговор о творческом процессе".

Утенкова-Тихонова окончила Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, она член Московского союза художников, живописец и график. С 2005 года работает также в жанре "малой" прозы. Один из эпизодов картины рассказывает о проекте "Та самая яблоня", текст книги написала Утенкова, иллюстрации создал ее муж, художник Михаил Тихонов, а еще здесь фотографии из семейного альбома.

"Я была на месте дома, которого уже нет. Мы первый раз приехали на родину моего мужа, когда уже дети были подрощенные. И от всей родни осталась только тетка. И вот нас повезли, где когда-то стоял дом дедов. И дома этого давно нет, а есть яблоня. И вот по этой яблоне определяют место, где был дом. И это такая священная поездка. И вот мы так и назвали проект "Та самая яблоня", как такой маяк в пространстве и во времени", - поделилась художница.

Творческая встреча с художницей прошла в поселке Новый Свет в рамках симпозиума современного искусства "Черное-Белое". Это десятый симпозиум, он объединяет художников-авангардистов из разных регионов страны, они создают работы на заданную тему. Первый симпозиум современного искусства прошел в Крыму в 2019 году, с 2022 года художники работают также и на Соловках.