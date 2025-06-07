Состоялась церемония награждения III Конкурса короткометражного кино

Церемония награждения лауреатов III Конкурса короткометражного кино прошла на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Главную награду за "Лучший фильм" получила режиссер ленты "Антоша из шестой" Виктория Белякова, передает корреспондент ТАСС.

III конкурс был приурочен к 165-летию со дня рождения Чехова. Его тема - "Че о Че", или "Чехов о человеке". Участники, претендующие на звание победителя, должны были снять картину длительностью не более 165 секунд.

"В этом году мы расширили географию и подключили к проекту не только киношколы Москвы и Санкт-Петербурга, но и режиссеров из театральных вузов. Заявок в этот раз было огромное количество, чуть больше 600", - сказал перед началом вечера художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский.

Именно худрук объявил главного победителя конкурса. Как подчеркнул Хабенский, сам он проголосовал за работу другого режиссера.

"Поэтому, пользуясь служебным положением, буквально за 15 минут до начала церемонии я организовал еще одну номинацию - "Я в тебя верю", - добавил артист.

Награды был удостоен Павел Винокуров - режиссер ленты "Эта женщина".

Другие номинации

Звание победителя в разделе "Режиссура" было также присвоено Винокурову. Лауреатами в номинации "Актерская работа" были объявлены сразу два артиста: Мила Ершова и Семен Алешин, сыгравшие в ленте Александра Титова "Сцены между нами". Награду вручал заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

В номинации "Идея" за работу "Че и Че" звания лауреата была удостоена режиссер Мария Русанова. В разделе "Операторская работа" победил фильм Виктории Ильенко "Волшебная обсерватория". Спецприз от платформы Wink вновь получила команда, работавшая над фильмом "Антоша из шестой".

Как подчеркнул генеральный директор платформы Антон Володькин, картина была выбрана в силу сходства ее содержания с особенностями рабочей атмосферы внутри коллектива Wink. Фильмы лауреатов будут опубликованы на платформе, которая является партнером конкурса с момента его создания.

Жюри конкурса

Победителей среди авторов 10 фильмов, попавших шорт-лист конкурса, определяло жюри. Кроме Хабенского в его состав вошли народные артисты РФ Карен Шахназаров (почетный член жюри), Игорь Верник и Сергей Беляев, заслуженные артисты РФ Игорь Золотовицкий и Артем Волобуев, а также Александр Цыпкин, Кристина Бабушкина, Анатолий Кот, Павел Ворожцов и Виктор Хориняк

"Чехова открываешь для себя каждый раз по-новому. Когда мы наблюдали за тем, как молодые ребята трактовали его произведения, поняли, что они это делали удивительно хорошо и очень талантливо. В этом году был невероятно сильный конкурс", - подвела итог Бабушкина.

О конкурсе

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023 году - тогда театр отмечал свое 125-летие. Проект призван оказывать поддержку молодым кинематографистам, а также исследовать взаимодействие театра и кино.

Режиссер "Лучшего фильма" получит право поработать вместе с артистами МХТ имени А. П. Чехова над полноценной короткометражной художественной лентой. Над сценарием для картины в 2025 году трудится Евгения Хрипкова. Как отметил Хабенский, сам он с большим удовольствием снялся бы в любом эпизоде будущего фильма.