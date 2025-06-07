Кинопрокатчики рассказали, какие фильмы привезут в Россию из Канн

Президент Arna Media Надежда Мотина рассказала НСН, что конкурс был довольно слабым, а доступных фильмов - довольно мало, но некоторыми купленными релизами она довольна.

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Не все фильмы, представленные на Marché Du Film в 2025 году, могут заинтересовать российскую аудиторию и соответствуют законодательству страны. Помимо прочего лишь пять картин, доступных дистрибьюторам, можно отнести к масштабным проектам, сообщила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.

С завершением 78-го Каннского кинофестиваля работу закончил и международный кинорынок Marché Du Film. Как отметила Мотина, российские компании на фоне развития отечественного кинематографа сегодня заинтересованы лишь в большом коммерческом кино. Она также уточнила, что компания Arna Media рассматривала 150 проектов, но сделала только 18 предложений.

«Мне кажется, в этом году все жаловались на слабый конкурс. Фильмов, которые интересны российскому зрителю и соответствуют законодательству, не так много. Их обязательно надо показывать вместе с экспертами для публики, которая следит за новостями фестивалей и с удовольствием обсудит нюансы проекта после показа. Проектов в разных жанрах и с разными бюджетами было достаточно, больше, чем в 2024 году. Но действительно больших и очевидных было не более 5. Мы заранее купили лучший фильм этих Канн – «Нескромные» (Splitsville). Эту яркую, остроумную комедию Neon выпустит в США в августе, а все оставшиеся территории забрал Universal. Наш партнер «Атмосфера кино» покажет картину во всех кинотеатрах 25 сентября», - рассказала она.

Помимо прочего, собеседница НСН выделила еще несколько фильмов, которые заслуживают внимания аудитории.

«Из больших релизов этого года хочется также отметить "Крипер" (Keeper) – релиз 4 декабря. В режиссерском кресле Осгуд Перкинс, впечатливший всех сборами "Собирателя душ" (392 млн) и Dust Bunny – фэнтезийный боевик с "народным артистом России" Мадсом Миккельсеном. Очень жду, когда мы сможем показать всем ролик», - заявила Мотина.

При этом российские компании нередко приобретают не только готовые фильмы, но и проекты на стадии сценариев. Как пояснила президент компании Arna Media, это таит в себе определенные риски, однако все они прописываются в контрактах.

«Наш бизнес в целом очень похож на "русскую рулетку". Тем не менее, есть способы снизить риски. У нас все актеры прописаны в контракте. Фильм должен быть снят по сценарию, который нам очень понравился. Если будут какие-то серьезные отличия, это повод расторгнуть договор или получить большую скидку», - уточнила Мотина.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что российские дистрибьюторы были ограничены в выборе фильмов с 78-го Каннского фестиваля, поскольку ряд крупных зарубежных студий по-прежнему не работает с Россией.