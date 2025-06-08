Подборка новых фильмов, которые уже можно посмотреть онлайн

Девушка ищет отца на концерте группы "Звери", Юлия Пересильд мечется между любовью и чувством вины, молодой детектив идёт против системы в поимке маньяка, а шаман играет с человеческими жизнями. Расслабляемся летними вечерами с новой подборкой кино, уже доступного в сети.

© кадр из фильма «Дело «Мальдорор»»

Всё, что тебя касается (12+)

Режиссёр: Александр Войтинский

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 1 час 31 минута

О чём фильм. Маше (Маша Кошина) 17 лет, она росла без отца, но мечтает с ним встретиться. Мама (Зоя Бербер) рассказала ей, что отец их бросил, когда девочка ещё не родилась. Разбирая старые фото, Маша находит письмо мамы отцу и узнаёт, что его зовут Павел Соколов (Виктор Хориняк), а познакомились родители на концерте группы "Звери". Маша находит в социальных сетях подходящего по имени и возрасту мужчину и решает, что это её отец. Она видит пост, что мужчина едет на юбилейный концерт группы "Звери". И девушка решает во что бы то ни было встретиться с папой.

Что интересного. В основу фильма легла реальная история девушки, которая однажды пришла на один из концертов группы "Звери" с плакатом: "Мои родители познакомились 18 лет назад". Часть съёмок проходила на живом концерте группы "Звери" в БСА "Лужники", где собралось 45 тысяч зрителей. Режиссёр фильма Александр Войтинский в 2000-х снимал клипы для группы и именно он, кстати, снял знаменитый клип на песню "Всё, что тебя касается".

Кому не понравится. Тем, кто в 2000-х не фанател от группы "Звери" и тем, кто не любит мелодрамы с уже заранее известным хэппи-эндом.

Мужу привет (16+)

Режиссёр: Антон Маслов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 1 час 43 минуты

О чём фильм. Каждый день улыбающаяся и жизнерадостная сотрудница ЗАГСа Катерина (Юлия Пересильд) соединяет любящие сердца узами брака, однако семейная жизнь этой женщины давно застыла на одном месте. Муж Катерины уже пять лет находится в коме, но женщина не теряет надежды, что однажды её любимый откроет глаза. Поэтому её жизнь превратилась в сплошное ожидание. Но всё меняется, когда её однажды чуть не сбивает Георгий (Владимир Вдовиченков). Внутри женщины начинает просыпаться новое чувство любви. И если дочь (Екатерина Воронина) считает, что матери давно пора жить дальше, то сын (Кирилл Русин) расценивает новые отношения Катерины как измену отцу.

Что интересного. Фильм создан настоящей семейной командой: сценарий написал режиссёр Антон Маслов вместе со своей женой Марией. Работа велась на протяжении семи лет. Фильм выстроен в лучших традициях советского кино. Главным ориентиром для режиссёра стал оскароносный фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+). Аллюзии к советскому хиту настолько очевидны , что превращаются в игру со зрителем: узнает ли он в героине Пересильд персонажа Веры Алентовой, а в Георгии - знаменитого Гошу в исполнении Алексея Баталова.

Кому не понравится. Возможно, вы уже заранее определили своё отношение к главной героине фильма: какие романы при муже, пусть он и в коме. Для тех, кто привык делить мир на "чёрное и белое", вряд ли захочется разбираться в моральной дилемме героини Юлии Пересильд.

Дело "Мальдорор" (18+)

Режиссёр: Фабрис Дю Вельц

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 2 часа 35 минут

О чём фильм. Шёл 1995 год. Бельгию сотрясает новость о пропаже двух девочек. Местные СМИ усиливают волнения в обществе, множа версии произошедшего. Количество пропавших начинает расти, а полиция скрывает от родителей девочек детали следствия. Молодой детектив Поль Шартье (Антони Бажон) присоединяется к расследованию под грифом "Мальдорор". Однако стандартные методы поимки преступника кажутся Полю неэффективными, особенно, когда речь идёт о "серийнике" Он берёт расследование в свои руки и начинает охоту на маньяка.

Что интересного. В основу фильма легла реальная история поимки серийного маньяка и педофила Марка Дютру, своих жертв - маленьких девочек он удерживал в подвале в качестве сексуальных рабынь. Суд обвинил его в убийстве четырёх и в изнасиловании шести похищенных девушек. Двум девушкам удалось выжить. История преступлений Дютру потрясла всю Бельгию, вызвала в обществе сильный резонанс. Всё это вылилось в масштабную пешую демонстрацию, собравшую 300 тысяч человек. Дело Дютру вскрыло недостатки системы правосудия Бельгии, что привело к масштабным реформам правоохранительных органов. Фильм, кстати, снимали в Шарлеруа (Бельгия), где и орудовал серийный маньяк. Название для фильма частично заимствовано из поэтического романа Лотреамона "Песни Мальдорора". По словам режиссёра, роман, как и его фильм, исследует пути распространения зла, безнаказанности и её последствий.

Кому не понравится. Тем, кто устал от триллеров и не может смотреть истории, рассказывающие о преступлениях против детей.

Шаман (18+)

Режиссёр: Михаил Мерзликин

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. В старой избушке где-то в заснеженной Хакасии живёт шаман (Юрий Майнагашев). Всю свою жизнь он посвятил исполнению людских желаний: чаще всего глупых, эгоистичных и алчных. Девочка-блогер мечтает о подписчиках, женщина с родимым пятном на лице хочет стать красавицей, а пьяница желает избавиться от галлюцинаций. Отказать шаман им не вправе, иначе демонические сущности, которым он служит, покарают его. И требуют они жестокую кровавую плату за свои труды. Однако люди пренебрегают предостережениями шамана, что влечёт за собой необратимые последствия.

Что интересного. Этномистическую картину снимали в Хакасии - на родине режиссёра Михаила Мерзликина. Это первая полнометражная работа мастера, который старается рассказать обывателю больше о культуре шаманизма и хакасской мифологии. Фильм создавался в суровых погодных условиях: съёмки на натуре проходили в 40-градусный мороз, команда работала практически без перерыва. Кстати, все декорации к фильму создавались вручную, а у главного героя картины есть реальный прототип - шаман Валерий Чебачков. Мерзликин советовался с ним во время написания сценария, прописывая психотипы людей, приходящих к шаманам за советами. В этом фильме первую свою драматическую роль сыграла комик Марина Федункив.

Кому не понравится. До жанра хоррор, в котором заявлен фильм, картина не дотягивает. Это скорее мистическая история, поэтому поклонникам жанра она покажется слабоватой: закалённый организм вряд ли купится на одну лишь мрачность. Да и сама тема "бойся своих желаний" довольно избита.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых пары недель, то можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь" . Там очень много хороших фильмов для летних вечеров! Главное фото создано с помощью Midjourney